Dell починила веб-камеру в ультратонком ноутбуке XPS 13 и перевела его на процессоры Intel Core восьмого поколения

Компания Dell привезла на выставку CES 2019 обновлённую модель своего ноутбука Dell XPS 13. В этот раз компания не только улучшила характеристики устройства, но и внесла некоторые изменения в дизайн.

В частности, веб-камера была перемещена вверх, и теперь она размещается над дисплеем, а не под ним, как было ранее. В Dell говорят, что команда инженеров 2 года работала над тем, чтобы разместить новый 2,25-миллиметровый модуль камеры в тонкой рамке над дисплеем. Также улучшена возможность открытия ноутбука одной рукой и добавлен новый белый (анодированный матированный) вариант цветового оформления.

Что касается технических характеристик, то ноутбук Dell XPS 13 предлагает потребителям три версии 13,3-дюймового дисплея: с Full HD разрешением, с Full HD разрешением и поддержкой сенсорного ввода, с 4K разрешением и поддержкой сенсорного ввода. Заявлены охват 100% цветового пространства sRGB и поддержка Dolby Vision. Устройство переведено на новые процессоры Intel Core 8-го поколения (Whiskey Lake). Предлагаются конфигурации с чипами Core i3, Core i5 и Core i7. Объём оперативной памяти может составлять от 4 ГБ до 16 ГБ, а ёмкость твердотельного накопителя PCIe – от 128 ГБ до 2 ТБ. Как заявляет производитель, Dell XPS 13 является самым мощным ноутбуком в своём классе, что подтверждается результатами тестирования.

Пользователям предлагаются клавиатура с подсветкой, массив из четырёх микрофонов, 2 порта Thunderbolt 3 с поддержкой передачи энергии и DisplayPort, 1 порт USB-C 3.1 поддержкой передачи энергии и DisplayPort, слот для карты памяти microSD, разъём для наушников, стерео динамики мощностью по 1 Вт. Встроенная батарея ёмкостью 52 Втч обеспечивает до 21 часа автономной работы. Устройство имеет размеры 302х199х7,8-11,6 мм и массу 1,23 кг.