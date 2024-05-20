Surface Laptop — собственный Arm-ноутбук от Microsoft с автономностью 22 часа и ценой от $1000

Одновременно с презентацией бренда Copilot+ PC корпорация Microsoft также анонсировала собственный ноутбук в рамках этой концепции. Новый Surface Laptop — это ноутбук на базе архитектуры Arm для потребителей. У него есть одно большое отличие от Surface Laptop 6 for Business, анонсированного в марте — он оснащен чипом Qualcomm Snapdragon вместо Intel Core Ultra. Компания надеется, что этот переход уравняет условия игры с мощными и эффективными ноутбуками Apple MacBook.

Новый Microsoft Surface Laptop предлагается в виде моделей с диагональю дисплея 13,8 и 15 дюймов. Максимальная яркость составляет 600 нит. Компания утверждает, что новинка «на 80% быстрее, чем наше предыдущее поколение» и предлагает «до 22 часов локального воспроизведения видео». Ноутбук имеет тактильную сенсорную панель. В отличие от MacBook Air, Microsoft заявила, что устройство будет поддерживать три 4K-монитора — в дополнение к собственному дисплею.

Конфигурация может включать процессор Qualcomm Snapdragon X Plus или Elite, от 16 до 64 ГБ оперативной памяти и накопитель емкостью от 256 ГБ до 1 ТБ. Устройство оснащено сенсорным дисплеем, модулем беспроводной связи Wi-Fi 7 и кнопкой Copilot. Система Copilot + PC обеспечивает доступ к функции Recall, которая позволяет пользователям искать информацию в таких местах, как программы, документы и папки, с помощью Copilot. Surface Laptop обеспечит доступ к нативным версиям флагманских программ Adobe: Photoshop, Lightroom, Firefly и Express доступны уже сейчас, а Illustrator и Premiere Pro появятся позже в июне. Microsoft говорит, что системы Copilot+ PC получат функции ИИ Windows раньше, чем их аналоги с Intel.

Цена Microsoft Surface Laptop начинается с $999 за 13,8-дюймовую модель и с $1199,99 — за 15-дюймовую версию. Новинка уже доступна для предварительного заказа, а фактическая продажа начнется 18 июня.

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Источник: The Verge

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