Новости Кино 20.12.2023 в 08:30 comment views icon

Деметриус Полихрон – всё: автор фанфика на «Властелин колец» проиграл суд потомкам Толкина и Amazon, задолжал $134000 и потерял право на публикацию

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg

Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Деметриус Полихрон – всё: автор фанфика на «Властелин колец» проиграл суд потомкам Толкина и Amazon, задолжал $134000 и потерял право на публикацию

Партнер раздела?

В апреле Деметриус Полихрон, автор книги 2017 года с интересным названием «Братство Короля» (The Fellowship of the King) по мотивам романа «Властелин колец» подал в суд на Amazom и Tolkien Estate: якобы, в сериале «Кольца власти» использованы его идеи. Как нетрудно было предположить, он проиграл и должен компенсировать $134000 судебных издержек.

Володар перснів Властелин колец

Более того, встречный иск лишил Деметриуса права публикации своего фанфика и произведений на его основе. О подробностях этой истории мы писали раньше, и вот она пришла к финалу.

Автор фанфика по «Властелину колец» подал в суд на «Кольца власти» Amazon и потомков Толкина – хочет отсудить $250 млн

Иск Полихрона был отклонен. Судья вынес противоположное решение: книга Полихрона нарушает авторское право создателей сериала Amazon. Tolkien Estate подал собственный иск против Полихрона, пытаясь прекратить дальнейшее распространение его книги – был получен постоянный запрет публикации «Братства Короля» и шести продолжений, запланированных его автором. Книга продавалась, у автора был от нее доход, который он теперь потерял. Судья по делу также назвал иск Полихрона несерьезным и необоснованным и присудил ему компенсировать судебные издержки Tolkien Estate и Amazon в размере $134 000.

Володар перснів Властелин колец

Несмотря на откровенную нелепость и наглость, подобные иски могут существенно усложнить положение менее известных авторов дополнительными расходами и судебной волокитой. В случае успеха прецедент Деметриуса Полихрона имел для них плохие последствия. Но случилось наоборот – обращаться с подобными исками будет меньше желающих.

Только 37% зрителей первого эпизода досмотрели «Властелин колец: Кольца власти», самый дорогой в истории сериал

Источник: PC Gamer, BBC

Партнер раздела?
Завантаження коментарів...

Новости партнеров

Відчуйте себе VIP з простою зарплатною карткою. І не має значення, де ви працюєте
Огляд OneCloudPlanet: українська хмарна платформа для вебпроєктів
Знижки до 50%, кешбек і не тільки. «Абанк» продовжує програму підтримки клієнтів, які купують в «АТБ»

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить