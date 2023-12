Деметриус Полихрон – всё: автор фанфика на «Властелин колец» проиграл суд потомкам Толкина и Amazon, задолжал $134000 и потерял право на публикацию

В апреле Деметриус Полихрон, автор книги 2017 года с интересным названием «Братство Короля» (The Fellowship of the King) по мотивам романа «Властелин колец» подал в суд на Amazom и Tolkien Estate: якобы, в сериале «Кольца власти» использованы его идеи. Как нетрудно было предположить, он проиграл и должен компенсировать $134000 судебных издержек.

Более того, встречный иск лишил Деметриуса права публикации своего фанфика и произведений на его основе. О подробностях этой истории мы писали раньше, и вот она пришла к финалу.

Иск Полихрона был отклонен. Судья вынес противоположное решение: книга Полихрона нарушает авторское право создателей сериала Amazon. Tolkien Estate подал собственный иск против Полихрона, пытаясь прекратить дальнейшее распространение его книги – был получен постоянный запрет публикации «Братства Короля» и шести продолжений, запланированных его автором. Книга продавалась, у автора был от нее доход, который он теперь потерял. Судья по делу также назвал иск Полихрона несерьезным и необоснованным и присудил ему компенсировать судебные издержки Tolkien Estate и Amazon в размере $134 000.

Несмотря на откровенную нелепость и наглость, подобные иски могут существенно усложнить положение менее известных авторов дополнительными расходами и судебной волокитой. В случае успеха прецедент Деметриуса Полихрона имел для них плохие последствия. Но случилось наоборот – обращаться с подобными исками будет меньше желающих.

Источник: PC Gamer, BBC