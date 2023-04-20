Автор фанфика по «Властелину колец» подал в суд на «Кольца власти» Amazon и потомков Толкина – хочет отсудить $250 млн

Деметриус Полихрон из Лос-Анджелеса, автор книги с непримечательным названием «Братства короля» хочет отсудить $250 млн — он утверждает, что Amazon и The Tolkien Estate украли его идеи для «Колец власти» и помешали продажам книги. Да, автор произведения по мотивам считает, что обладатели прав на исходный материал должны ему деньги. В книге, по иронии судьбы вышедшей на Amazon, есть персонаж по имени Эланор (отличающийся от героини сериала).

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Истец готовил почву для этого судебного процесса в течение нескольких лет. Он зарегистрировал книгу в Бюро регистрации авторских прав США в 2017 году. Этот факт фиксирует время, когда она была завершена и тем самым обеспечивает юридическое условие для подачи иска. Затем автор отправил письмо внуку Дж. Р. Р. Толкина и директору The Tolkien Estate Саймону Толкину, описывающее книгу и запрашивающее его рецензию на рукопись. Ответа он не получил.

В 2019 году Полихрон нанял адвоката, чтобы снова связаться с The Tolkien Estate. Согласно его жалобе, адвокат Tolkien Estate уже на следующий день отверг любые попытки сотрудничества. Истец утверждает, что затем он лично доставил копию рукописи Саймону Толкину в его дом и отмечает, что включил в рукопись символ копирайта.

Передача рукописи также не удостоилась ответа, поэтому он написал письмо с просьбой вернуть ее и сообщил Саймону Толкину, что он опубликует ее и еще шесть серий книг независимо. Полихрон опубликовал «Братство короля» в сентябре 2022, параллельно с релизом сериала «Кольца власти».

Истец признает в жалобе, что книга «вдохновлена ​​LotR и JRR Tolkien», но утверждает, что это, тем не менее, «полностью оригинальная книга и концепция», продажи которой «Кольца власти» срывают различными способами.

При этом книга мистера Полихрона не вдохновлена творчеством Дж. Р. Р. Толкина, а напрямую основана на нем. Действие пролога происходит в Шире, и первым представленным персонажем является Эланор Гэмджи Гарднер, дочь Сэмуайза и Рози. Автор даже посвящает роман жизни и творчеству Дж. Р. Р. Толкина и его сына Кристофера Толкина со словами: «Если бы не вы, этого бы не было».

Интересно, что Эланор Гэмджи – персонаж, созданный Толкином. Эланор в сериале – совершенно другой персонаж, который наверняка носит имя, придуманное Толкином для большей аутентичности. В этом свете перспектива судебного иска кажется немного предсказуемой – Джефф Безоса она навряд ли огорчит. Однако про автора фанфика и его книгу напишет пресса, что может привлечь к ней любопытных.

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Источник: PC Gamer