Депутаты хотят законодательно урегулировать удалённую работу

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект, который должен урегулировать удалённую работу. Он предусматривает внесение изменений в Кодекс законов о труде и Закон Украины «Об охране труда».

Народные депутаты предлагают законодательно внедрить два вида самостоятельной работы: дистанционную и надомную. При этом разница между ними заключается, среди прочего, в том, что при дистанционной работе человек может самостоятельно выбирать место работы и самостоятельно организовывать рабочий процесс, а при надомной работе необходимо пребывать именно дома – покидать такое место работы без согласования с руководством нельзя.

Дистанционная работа – это такая форма организации трудовых отношений между работником и работодателем, когда работа выполняется работником вне помещений работодателя в любом месте по его выбору и с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Типовая форма трудового договора о дистанционной работе утверждается центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере трудовых отношений.

При выполнении дистанционной работы работник самостоятельно выбирает собственное рабочее место и персонально отвечает за обеспечение безопасных и безвредных условий труда на нём. При дистанционной работе работники распределяют рабочее время по своему усмотрению, на них не распространяются правила внутреннего трудового распорядка, если иное не предусмотрено в трудовом договоре. При этом общая продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю.

По согласованию между работником и собственником предприятия, выполнение дистанционной работы может одновременно сочетаться с выполнением работником работы на рабочих местах в помещениях или на территории собственника предприятия. Особенности сочетания таких видов работ определяются в трудовом договоре о дистанционной работе.

Надомная работа – это такая форма организации труда, когда оплачиваемая работа выполняется работником по месту его жительства или в других заранее выбранных им помещениях, но вне производственных или рабочими помещениями собственника предприятия. При этом такое рабочее место

Характеризуется наличием закреплённой зоны, технических средств (основных производственных и непроизводственных фондов, инструмента, приборов, инвентаря) или их совокупности , необходимых для производства продукции, оказания услуг, выполнения работ или других функций. Обеспечение средствами производства, материалами и инструментами, необходимыми для выполнения работником надомной работы, возлагается на собственника предприятия, если иное не предусмотрено трудовым договором. Типовая форма трудового договора о надомной работе утверждается центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере трудовых отношений.

При выполнении надомной работы рабочее место работника является фиксированным и не может быть изменено по инициативе работника без согласования с собственником. Работник в случае невозможности выполнять работу на фиксированном рабочем месте по независящим от него причинам имеет право изменить рабочее место, уведомив собственника компании за 3 рабочих дня.

При надомной работе на работников распространяется общий режим работы предприятия, если иное не предусмотрено в трудовом договоре. При этом продолжительность рабочего времени не может превышать законодательно установленных норм (40 часов в неделю). Выполнение надомной работы не влечет за собой изменений в нормировании, оплате труда и не влияет на объём трудовых прав работников

На время угрозы распространения эпидемии, пандемии, необходимости самоизоляции работника в случаях, установленных законодательством и/или на время угрозы военного, техногенного, природного или иного характера, условие о надомной работе может устанавливаться в приказе (распоряжении) собственника предприятия без обязательного заключения трудового договора о надомной работе в письменной форме.

Работодатель обязан вести учёт всех работников, которым они предоставляют работу на дому, отдельно женщин и мужчин, а также регистрационные листы рабочих заданий, порученных работнику.

Источник: The Village