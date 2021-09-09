Держспецзв’язку України отримала від США сучасний тестовий стенд для відпрацювання кіберінцидентів





Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації в рамках реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Кібербезпека критичної інфраструктури України», отримала тестовий стенд з кібербезпеки. Стенд використовуватимуть співробітники підприємств критичної інфраструктури для навчання, тестування системних налаштувань, моніторингу безпеки, а також виявлення вразливостей систем.

За словами першого заступника Голови Держспецзв’язку Дмитра Маковського, новий стенд дасть можливість відпрацьовувати механізми протидії кіберзагрозам і підвищить готовність спеціалістів до атак у реальному житті.

«Питання кібербезпеки для України є одним з ключових. Це підтвердили і позиція Президента України, яку він висловив під час візиту до США, і підписання комплексної угоди про співпрацю в оборонному секторі, одним із важливих компонентів якої є посилення спроможностей нашої країни у сфері кіберзахисту», — зауважив перший заступник очільника Служби.

Він також повідомив, що нова команда керівників Держспецзв’язку дала старт серйозним змінам у сфері кібербезпеки. Розпочато роботу зі створення Національного центру резервування державних інформаційних ресурсів. За підтримки проєкту міжнародної технічної допомоги триває формування державного реєстру об’єктів критичної інформаційної інфраструктури.

З весни цього року працює оновлений Кіберцентр UA30, на базі якого діють урядова Команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA та сучасний тренінговий центр. Однак, формування надійної системи захисту неможливе без кваліфікованих спеціалістів, які постійно відпрацьовують свої навички та отримують нові знання.

«Ми вдячні за допомогу у вигляді сучасного тренувального стенду. Він стане невід’ємною складовою подальшого навчання наших спеціалістів та представників інших органів та підприємств. Це — реальний крок до зміцнення системи захисту об’єктів критично важливої інфраструктури України», — підкреслив Дмитро Маковський.

За словами керівника проєкту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Кібербезпека критичної інфраструктури України» Тімоті Дюбела, вже більше року триває успішна співпраця з Держспецзв’язку та реалізація низки проєктів.

«До них належить створення Реєстру об’єктів критичної інформаційної інфраструктури. Ми безпосередньо долучалися до запуску Кіберцентру UA30, який відіграє важливу роль в процесі моніторингу та реагування на кіберінциденти. Також ми залучені до процесу впровадження і дотримання міжнародних стандартів у сфері кібербезпеки. Сьогоднішня подія — чергове свідчення наших міцних партнерських стосунків із Держспецзв’язку задля покращення кіберстійкості та кіберспроможності України», — зазначив Тімоті Дюбел.

Заступник Голови Держспецзв’язку Віктор Жора підкреслив, що мобільний навчальний комплекс дає можливість імітувати у віртуальному середовищі кібератаки на автоматизовані системи управління технологічними процесами.

«Завдяки цьому пристрою ми зможемо істотно розширити можливості тренінгового центру, який є складовою Кіберцентру UA30, з навчання інженерів і операторів об’єктів критичної інфраструктури щодо моніторингу стану кібербезпеки, відбиття кібератак, ліквідації наслідків кіберінцидентів», — зазначив Віктор Жора.

Зазначимо, що тиждень тому Держспецзв’язку України та Держдеп США підписали угоду про встановлення лінії захищеного зв’язку між нашими країнами.

Джерело: Держспецзв’язку