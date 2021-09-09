Новости
Держспецзв’язку України отримала від США сучасний тестовий стенд для відпрацювання кіберінцидентів

Держспецзв’язку України отримала від США сучасний тестовий стенд для відпрацювання кіберінцидентів

Держспецзв’язку України отримала від США сучасний тестовий стенд для відпрацювання кіберінцидентів


Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації в рамках реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Кібербезпека критичної інфраструктури України», отримала тестовий стенд з кібербезпеки. Стенд використовуватимуть співробітники підприємств критичної інфраструктури для навчання, тестування системних налаштувань, моніторингу безпеки, а також виявлення вразливостей систем.

За словами першого заступника Голови Держспецзв’язку Дмитра Маковського, новий стенд дасть можливість відпрацьовувати механізми протидії кіберзагрозам і підвищить готовність спеціалістів до атак у реальному житті.

«Питання кібербезпеки для України є одним з ключових. Це підтвердили і позиція Президента України, яку він висловив під час візиту до США, і підписання комплексної угоди про співпрацю в оборонному секторі, одним із важливих компонентів якої є посилення спроможностей нашої країни у сфері кіберзахисту», — зауважив перший заступник очільника Служби.

Він також повідомив, що нова команда керівників Держспецзв’язку дала старт серйозним змінам у сфері кібербезпеки. Розпочато роботу зі створення Національного центру резервування державних інформаційних ресурсів. За підтримки проєкту міжнародної технічної допомоги триває формування державного реєстру об’єктів критичної інформаційної інфраструктури.

З весни цього року працює оновлений Кіберцентр UA30, на базі якого діють урядова Команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA та сучасний тренінговий центр. Однак, формування надійної системи захисту неможливе без кваліфікованих спеціалістів, які постійно відпрацьовують свої навички та отримують нові знання.

«Ми вдячні за допомогу у вигляді сучасного тренувального стенду. Він стане невід’ємною складовою подальшого навчання наших спеціалістів та представників інших органів та підприємств. Це — реальний крок до зміцнення системи захисту об’єктів критично важливої інфраструктури України», — підкреслив Дмитро Маковський.

За словами керівника проєкту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Кібербезпека критичної інфраструктури України» Тімоті Дюбела, вже більше року триває успішна співпраця з Держспецзв’язку та реалізація низки проєктів.

«До них належить створення Реєстру об’єктів критичної інформаційної інфраструктури. Ми безпосередньо долучалися до запуску Кіберцентру UA30, який відіграє важливу роль в процесі моніторингу та реагування на кіберінциденти. Також ми залучені до процесу впровадження і дотримання міжнародних стандартів у сфері кібербезпеки. Сьогоднішня подія — чергове свідчення наших міцних партнерських стосунків із Держспецзв’язку задля покращення кіберстійкості та кіберспроможності України», — зазначив Тімоті Дюбел.

Заступник Голови Держспецзв’язку Віктор Жора підкреслив, що мобільний навчальний комплекс дає можливість імітувати у віртуальному середовищі кібератаки на автоматизовані системи управління технологічними процесами.

«Завдяки цьому пристрою ми зможемо істотно розширити можливості тренінгового центру, який є складовою Кіберцентру UA30, з навчання інженерів і операторів об’єктів критичної інфраструктури щодо моніторингу стану кібербезпеки, відбиття кібератак, ліквідації наслідків кіберінцидентів», — зазначив Віктор Жора.

Зазначимо, що тиждень тому Держспецзв’язку України та Держдеп США підписали угоду про встановлення лінії захищеного зв’язку між нашими країнами.

Джерело: Держспецзв’язку

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить