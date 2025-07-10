Новости Игры 10.07.2025 в 16:03 comment views icon

Destiny 2 раздает даром все платные DLC, выпущенные за последние 7 лет

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Destiny 2 раздает даром все платные DLC, выпущенные за последние 7 лет

Bungie временно открыла доступ ко всем платным дополнениям Destiny 2, которые студия выпустила за последние 7 лет. Своего рода это рекламная кампания.

Студия действительно открыла доступ ко всем платным дополнениям Destiny 2 на всех основных платформах — PlayStation, Xbox, SteamMicrosoft Store и Epic Games. Вот ключевые детали:

  • Период акции: с 8 по 22 июля 2025 года.
  • Доступные дополнения: Forsaken, Shadowkeep, Beyond Light, The Witch Queen, Lightfall, The Final Shape.
  • Эпизоды 2025 года (продолжающие сюжет The Final Shape): бесплатные только до 15 июля. Речь идет об Echoes: Act I, Reckoning и Heresy
  • Лут остается: все заработанное — оружие, косметика, титулы, валюта, триумфы — останется навсегда, даже после завершения акции

Это фактически весь сюжетный контент, который еще остался в игре. Дополнения к Forsaken (такие как Curse of Osiris и Warmind) и кампания Red War недоступны. Bungie убирала старый контент из игры, чтобы освободить место для новых дополнений и обновлений.

Студия искусственно создает ажиотаж вокруг себя, поскольку готовится к запуску нового DLC — Edge of Fate, которое выйдет 15 июля. Дополнение принесет новую зону Кеплер, оружие, переработанные системы прогресса и механики. Эти фундаментальные изменения будут бесплатными для всех. Однако платным сделают только доступ к кампании Edge of Fate: сюжетные миссии, рейды, эксклюзивные награды, миссии и тому подобное.

Игроки, которые пропустили несколько предыдущих сезонов по разным причинам, могут догнать сюжет и оценить изменения в игре. А уже 15 июля начнется новая сюжетная арка: некоторые эпизоды закроют, а дополнение Edge of Fate задаст тон следующему игровому году. Bungie также подтвердила, что в 2025 выйдет еще одно отдельное дополнение после Edge of Fate.

Похоже студия больше сконцентрировалась на Destiny 2 после того, как попала в несколько скандалов на фоне Marathon. Изначально студия украла старые постеры одной художницы, а потом Sony отменила маркетинг их игры. И это на фоне не очень теплой презентации в апреле, где зрители впервые увидели геймплей.

Источник: Dexerto

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