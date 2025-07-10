Destiny 2 раздает даром все платные DLC, выпущенные за последние 7 лет

Неделя ИИ на ITC.ua при поддержке На ITC.ua Неделя ИИ. Мы исследуем, как именно ИИ улучшает жизнь миллионов людей прямо сейчас и что ждет нас в будущем. Партнер проекта – компания Favbet Tech, которая активно интегрирует ИИ в свои продукты.

Bungie временно открыла доступ ко всем платным дополнениям Destiny 2, которые студия выпустила за последние 7 лет. Своего рода это рекламная кампания.

Студия действительно открыла доступ ко всем платным дополнениям Destiny 2 на всех основных платформах — PlayStation, Xbox, SteamMicrosoft Store и Epic Games. Вот ключевые детали:

Период акции: с 8 по 22 июля 2025 года.

с 8 по 22 июля 2025 года. Доступные дополнения : Forsaken, Shadowkeep, Beyond Light, The Witch Queen, Lightfall, The Final Shape.

: Forsaken, Shadowkeep, Beyond Light, The Witch Queen, Lightfall, The Final Shape. Эпизоды 2025 года (продолжающие сюжет The Final Shape): бесплатные только до 15 июля. Речь идет об Echoes: Act I, Reckoning и Heresy

(продолжающие сюжет The Final Shape): бесплатные только до 15 июля. Речь идет об Echoes: Act I, Reckoning и Heresy Лут остается: все заработанное — оружие, косметика, титулы, валюта, триумфы — останется навсегда, даже после завершения акции

Это фактически весь сюжетный контент, который еще остался в игре. Дополнения к Forsaken (такие как Curse of Osiris и Warmind) и кампания Red War недоступны. Bungie убирала старый контент из игры, чтобы освободить место для новых дополнений и обновлений.

Студия искусственно создает ажиотаж вокруг себя, поскольку готовится к запуску нового DLC — Edge of Fate, которое выйдет 15 июля. Дополнение принесет новую зону Кеплер, оружие, переработанные системы прогресса и механики. Эти фундаментальные изменения будут бесплатными для всех. Однако платным сделают только доступ к кампании Edge of Fate: сюжетные миссии, рейды, эксклюзивные награды, миссии и тому подобное.

Игроки, которые пропустили несколько предыдущих сезонов по разным причинам, могут догнать сюжет и оценить изменения в игре. А уже 15 июля начнется новая сюжетная арка: некоторые эпизоды закроют, а дополнение Edge of Fate задаст тон следующему игровому году. Bungie также подтвердила, что в 2025 выйдет еще одно отдельное дополнение после Edge of Fate.

Похоже студия больше сконцентрировалась на Destiny 2 после того, как попала в несколько скандалов на фоне Marathon. Изначально студия украла старые постеры одной художницы, а потом Sony отменила маркетинг их игры. И это на фоне не очень теплой презентации в апреле, где зрители впервые увидели геймплей.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Источник: Dexerto