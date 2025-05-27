Релиз Marathon под угрозой: Sony отменила маркетинг игры Bungie из-за плагиата из-за плагиата

Marathon только успела получить трейлер — как попала в кучу проблем. И это на фоне не очень теплой презентации в апреле, где зрители впервые увидели геймплей.

С тех пор стало понятно, что не все идет по плану. На сегодня появились сообщения, что Sony полностью отменила платный маркетинг проекта. А дата выхода игры, вероятно, сместится с ранее запланированного 23 сентября 2025 года, пишет Колин Мориарти (бывший редактор IGN, ныне подкастер PlayStation). По его словам, информацию он получил от источника, знакомого с маркетинговыми планами на важном зарубежном рынке:

«Мне сказал кто-то, знакомый с маркетинговыми планами на ключевом зарубежном рынке, что сейчас вообще нет планов по платному маркетингу для Marathon. Я не знаю, повлияли ли на эти планы недавние события, или это всегда было планом, или что-то в этом роде. Но это считается довольно необычным шагом для игры такого высокого уровня», — говорит он.

Похожие данные подтвердил журналист Forbes Пол Тасси: Bungie полностью свернула так называемый «основной» маркетинговый план. В него должны были входить новый трейлер, показ которого планировался на июль, и запуск предзаказов. Сейчас команда работает над пересмотром плана.

И это еще только половина проблем, озвученных общей аудитории — так что продолжим их скрывать. Итак, Marathon успела столкнуться с критикой после презентации. Больше всего игроков смутило отсутствие чата приближения, а также неопределенность с ценой. После этого Bungie решила отменить NDA по альфа-тестированию — такое решение обычно принимают лишь после серьезного негативного фидбека.

Еще один скандал — обвинения в плагиате. Художница Antireal заявила, что Marathon использует ее старые постеры без разрешения. Bungie признала проблему и пообещала «тщательно пересмотреть» все визуальные материалы. Это в дополнение к тому, что Bungie своего рода специалист по проблемам плагиата.

На фоне всего этого внутри самой студии — тоже не самая лучшая атмосфера. По словам источников, моральный дух в компании «в свободном падении», а работу над игрой описывают как «активно враждебную». Marathon должна была бы стать одной из желанных игр 2025 года, но с таким бэкграундом шансы на это стремительно тают.

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Что ж, вряд ли в ближайшее время увидим обновления по Marathon, поэтому для тех, кто пропустил: создатели Halo показали расширенный геймплей Marathon — артхаус, телепортации и взрывные удары.

Источник: The Game Post