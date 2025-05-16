Bungie для шутера Marathon украла дизайн у художницы — да, снова

Bungie снова «погорела» на краже — художница заявила, что в Marathon без разрешения появились ее работы.

Для Bungie подобные скандалы не что-то новое, но на этот раз разработчики «насолили» Antireal. Художница заявила, что будущий шутер Marathon использует визуальные элементы из ее постеров 2017 года — без лицензии, без упоминания об авторстве и, естественно, без оплаты.

«Bungie, конечно, не обязана нанимать меня, когда я создаю игру, которая в основном опирается на тот же язык дизайна, который я совершенствовал в течение последнего десятилетия. Но, очевидно, моя работа была достаточно хороша, чтобы разворовать ее ради идей и обклеить всю игру без оплаты или ссылки на нее», — пишет она в X (Twitter).

Antireal выложила постеры, из-за которых скандал, в X (Twitter) еще в 2017 году. Чтобы доказать свои слова, она показала скриншоты из альфа-версии Marathon, которые сравнивает со своими работами. Один из постеров имеет надпись «Aleph» и фразу «Dark-space haulage logistic» — в игре эти же элементы появляются на зданиях без изменений. Другой пример — логотипы в стиле коробок или наклеек на пленке, перекочевавшие в Marathon прямо из ее иллюстраций.

Подтверждение видно в геймплее с YouTube, где изображен тот самый логотип с двойной стрелкой с одного из постеров Antireal.

«За 10 лет я никогда не получала постоянного дохода от этой работы, и мне надоело, что дизайнеры из огромных компаний создают мудборды и паразитируют на моих дизайнах, пока я пытаюсь заработать на жизнь», — объясняет художница, почему не подала в суд.

На фоне возмущения Bungie заявила, что «проведет тщательное изучение» всех визуальных материалов, используемых в Marathon. Но и без того видно насколько работы похожи друг на друга. Пока что это все, что известно официально. На этом фоне Marathon ещё не вышла, а уже имеет бэкграунд со скандалом — и не факт, что последним.

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И это далеко не первый подобный случай. В 2023 году компания признала, что при разработке игрушечного пистолета Nerf для Destiny 2 использовали фан-арт без разрешения. Тогда пообещали компенсировать убытки и добавить авторское указание. В том же году еще один художник нашел свои работы в игровом ролике Destiny 2. А в 2021-м в трейлере к дополнению Witch Queen появился фан-арт Ксиву Арат — Bungie заявила, что это было «случайно».

Источник: PC Gamer