DigiTimes: Apple рассматривает возможность снизить ценники на смартфоны iPhone X, iPhone 8 и 8 Plus уже весной из-за недостаточно высокого спроса

По данным ресурса DigiTimes, компания Apple в настоящий момент рассматривает возможность снизить стоимость всей новой линейки смартфонов, включая iPhone X, iPhone 8 и 8 Plus. Якобы, это может произойти из-за того, что производитель столкнулся с недостаточным спросом на данные смартфоны, который не соответствует ожиданиям компании.

Судя по отчету, который попал в руки DigiTimes, снижение стоимости затронет ключевые рынки, включая США, Тайвань и Сингапур. При этом называется даже ожидаемая скидка, которая составит от $50 и больше, в зависимости от стоимости конкретной модификации смартфона и сроки – весна 2018 года. Таким образом, в США ценники на смартфоны iPhone X, iPhone 8 и 8 Plus могут стартовать с отметок $949, $649 и $749, а не $999, $699 и $799 как в данный момент.

Отметим, что само по себе снижение стоимости на продукцию Apple является типичным решением, однако происходит оно обычно в момент анонса устройств нового поколения. Таким образом потенциальный покупатель может купить актуальное решение по полной стоимости или модель предыдущего поколения со скидкой порядка $100 – к примеру, старые iPhone 7 и 7 Plus предлагаются по цене от $549 и $669 соответственно.

Здесь же речь идет о том, что Apple сможет снизить цену не осенью, а уже в начале весны – в момент анонса планшетов и ноутбуков или в начале лета, на WWDC 2018.

Со своей стороны отметим, что даже если утечка верна и этот вопрос действительно рассматривается в компании Apple, то далеко не факт, что решение будет положительным. Недостаточный по мнению компании спрос вполне может достигнуть запланированных показателей за время новогодних праздников, что сделает вопрос скидок неактуальным.

Источник: PhoneArena