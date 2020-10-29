Директор Halo Infinite покинул проект после недавнего переноса игры на 2021 год





Всё больше сведений поступают о сложностях, царящих в студии 343 Industries, являющейся разработчиком игры Halo Infinite. Как свидетельствуют новые данные, игра лишилась ещё одного директора.

Отметим, после некоторое время назад компания Microsoft показала геймплей Halo Infinite, но публика продемонстрировала не самую лучшую реакцию на это событие. В результате, компания решила перенести выход игры на 2021 год. И, судя по всему, это оказало влияние на руководство, ответственное за разработку данного проекта. Согласно имеющейся информации, бывший руководитель студии 343 Industries и директор Halo Infinite Крис Ли больше не участвует в проекте. Он заявил, что сейчас подходящее время, чтобы отойти от дел, и он ищет новые возможности. При этом Крис Ли верит в команду. Более подробными сведениями он не поделился.

Microsoft также подтвердила, что Крис Ли больше не руководит проектом:

«Крис Ли остается сотрудником Microsoft, и, хотя сейчас он отошёл от Halo Infinite, мы ценим всё, что он сделал для проекта на сегодняшний день»

Крис Ли заменил предыдущего креативного директора Halo Infinite Криса Лонго, который покинул проект ещё в августе 2019 года. Пока нет однозначных сведений о том, кто заменит Ли. Предполагается, что его обязанности возьмёт на себя Джо Стейтен, который работал сценаристом и креативным директором таких игр, как Halo 3, Halo: Reach и Destiny, а в последнее время занимал должность креативного директора Xbox Game Studios, курируя игру Crackdown 3. Ожидается, что Стейтен будет уделять особое внимание кампании Infinite, а продюсер 343 Industries Пьер Хинтце будет курировать многопользовательский режим.

Если ничего не изменится, игра Halo Infinite появится на ПК, Xbox One и Xbox Series X/S в 2021 году (вероятно, к концу года).

Источник: wccftech