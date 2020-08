Microsoft перенесла Halo Infinite на 2021 год и анонсировала старт продаж Xbox Series X в ноябре

Microsoft и 343 Industries решили отложить релиз Halo Infinite, одного из главных эксклюзивов, до 2021 года. Об этом разработчики сообщили в официальном твиттере проекта.

Первоначально планировалось, что игра Halo Infinite будет доступна на момент выхода Xbox Series X в конце года.

В 343 Industries подчеркнули, что это было непростое решение, на которое повлияло несколько факторов, в том числе продолжающаяся пандемия COVID-19. Разработчики решили потратить больше времени, чтобы в итоге сделать шутер «самой амбициозной и качественной частью серии Halo, оправдав ожидания фанатов». И хотя прямо об этом в заявлении разработчиков не говорится, очевидно, огромная порция нещадной критики и недовольства качеством после демонстрации геймплея на июльской презентации Xbox стала одним из факторов.

«Мне хочется отметить самоотверженную работу команды 343 Industries, члены которой трудились изо всех сил в стремлении сделать отличную игру и находили решения трудным проблемам, возникавшим по ходу разработки. Но если мы выпустим Infinite в этот праздничный сезон, это плохо отразится как на благополучии команды, так и на перспективах проекта в целом». Крис Ли глава студии 343 Industries

На самом деле глава Microsoft Xbox Фил Спенсер еще в мае предупреждал о высокой вероятности переносов игр.

Студия Bungie, разработчик Destiny 2, недавно объявила, что крупное дополнение «За гранью Света» выйдет не 22 сентября, как планировалось, а 10 ноября. То есть, на полтора месяца позже. Из-за пандемии Naughty Dog задержала на несколько месяцев The Last of Us Part II.

Пока что у Halo Infinite нет даже примерной даты выхода, но Microsoft подчеркивает, что на следующем поколении будет достаточно игр и без одного из главных эксклюзивов. По плану, к концу года должно быть 50 кроссген-игр, вдобавок к нескольким эксклюзивам вроде The Medium и огромному каталога старых игр, доступному благодаря обратной совместимости со всеми предыдущими консолями.

Одновременно Microsoft назвала более точные сроки выхода консоли Series X — ноябрь 2020 года. Так может все-таки 5 ноября?

Источник: Xbox и The Verge