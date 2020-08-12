Microsoft перенесла Halo Infinite на 2021 год и анонсировала старт продаж Xbox Series X в ноябре

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Microsoft и 343 Industries решили отложить релиз Halo Infinite, одного из главных эксклюзивов, до 2021 года. Об этом разработчики сообщили в официальном твиттере проекта.

Первоначально планировалось, что игра Halo Infinite будет доступна на момент выхода Xbox Series X в конце года.

Halo Infinite Development Update pic.twitter.com/TFZvXhRN9f — Halo (@Halo) August 11, 2020

В 343 Industries подчеркнули, что это было непростое решение, на которое повлияло несколько факторов, в том числе продолжающаяся пандемия COVID-19. Разработчики решили потратить больше времени, чтобы в итоге сделать шутер «самой амбициозной и качественной частью серии Halo, оправдав ожидания фанатов». И хотя прямо об этом в заявлении разработчиков не говорится, очевидно, огромная порция нещадной критики и недовольства качеством после демонстрации геймплея на июльской презентации Xbox стала одним из факторов.