Директор по играм Google Stadia покидает сервис и переходит в Google Cloud





Игровой облачный сервис Google Stadia, похоже, потерял ещё одного ведущего ветерана индустрии видеоигр. Джек Базер, директор по играм Stadia и бывший исполнительный директор PlayStation, переходит в подразделение Google Cloud, чтобы возглавить «Gaming Solutions» («Игровые решения»). Первоначально эту информацию опубликовали СМИ, а затем и сама Google подтвердила, что Базер покидает группу Stadia и переходит в Google Cloud.

«Игры – это невероятно важная отрасль для Google, и мы наблюдаем огромный рост всех продуктов и сервисов. Новая роль Джека позволит нам более качественно предлагать клиентам лучшее, что есть в Google, с помощью наших облачных сервисов, Stadia, YouTube и т.д. Stadia по-прежнему возглавляет генеральный директор Фил Харрисон, а группы развития бизнеса и управления партнёрами Stadia по-прежнему будут возглавляться Майклом Аббаттистой, который вступил в должность в 2020 году», — говорится в заявлении компании.

Предыдущие события в Stadia позволяли предположить, что будущее сервиса состоит в том, чтобы использовать его как технологическую платформу для отраслевых партнёров, а не как Netflix для игр или место для создания собственных революционных игр. И теперь похоже, что Базер собирается работать над общей технологической платформой для партнёров Google, которую компания уже предлагает как Google Cloud. Представитель Google Cloud рассказал, что игры «являются одной из ключевых вертикалей, в которые мы инвестируем», а идея, лежащая в основе перехода Базера, «заключается в том, чтобы связаться с игроками с помощью целостного набора продуктов и сервисов».

Источник: The Verge