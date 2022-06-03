Илон Маск заявил, что до конца сентября Tesla, вероятно, будет иметь рабочий прототип робота-гуманоида Optimus

Илон Маск сообщил, что следующая крупная презентация Tesla — AI Day («День ШИ») — переносится на 30 сентября (сначала она была запланирована на 19 августа) и отметил, что к тому времени Tesla рассчитывает иметь рабочий прототип нашумевшего робота-гуманоида Optimus (другое название — Tesla Bot). Об этом CEO Tesla сообщил традиционно — лаконичным твитом.

Что интересно, Илон Маск изначально называл 2022 год как целевой для создания рабочего прототипа Tesla Bot.

Tesla AI Day pushed to Sept 30, as we may have an Optimus prototype working by then — Elon Musk (@elonmusk) June 3, 2022

Tesla впервые анонсировала работа-гуманоида с экраном вместо лица — очень похожего на роботов из фильма «Я, робот» с Виллом Смитом — на прошлогодней презентации Tesla AI Day. Вы наверняка видели зажигательный танец с актрисой, переодетой в костюм Tesla Bot, и кучу мемов, появившихся после этого незабываемого перформанса. Если вдруг пропустили, то вот.

На августовской презентации Tesla Bot Маск пообещал, что робот «дружественным» — его проектируют таким образом, чтобы люди смогли преодолеть его или убежать от него, в случае необходимости. Его основное предназначение будет выполнять опасные и «скучные» дела, которыми меньше всего любят заниматься люди. Кодовое название работы Optimus — очевидная отсылка к Трансформерам.

На всякий случай продублируем основные характеристики Tesla Bot, перечисленные на презентации год назад:

Рост — 172,72 см, вес — 56,69 кг.

Экран вместо лица для показа разной полезной информации.

Возможность передвигаться со скоростью 8 км/ч и поднимать предметы до 20 кг.

В основе — суперкомпьютер Dojo и нейронные сети, отвечающие за способность к распознаванию мира и ориентировке в нем.

Со времени первой презентации Optimus Илон Маск неоднократно упоминал о работе-гуманоиде — обещал децентрализовать контроль над работами Tesla Bot, чтобы избежать нежелательного сценария с восстанием машин и рассказывал о планах использовать роботов на заводах Tesla.

В апреле 2022 года Маск сообщил о планах начать производство роботов-гуманоидов первой версии в 2023 году, а в мае Tesla активизировала наем специалистов для разработки «общей гуманоидной программной архитектуры».

Илон Маск известен своей привычкой называть нереалистичные сроки реализации проектов (в то же время он также известен решительностью и привычкой доводить дело до конца). Optimus выглядит чем-то нереалистичным, но команды Илона Маска неоднократно доказывали, что способны воплощать в жизнь самые смелые и фантастические идеи. Удастся ли Tesla наконец-то воплотить в жизнь все замыслы в рамках проекта Optimus и выпустить его на рынок именно таким, как на рендерах — покажет время.