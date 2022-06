Илон Маск заявил, что до конца сентября Tesla, вероятно, будет иметь рабочий прототип робота-гуманоида Optimus

Илон Маск сообщил, что следующая крупная презентация Tesla — AI Day («День ШИ») — переносится на 30 сентября (сначала она была запланирована на 19 августа) и отметил, что к тому времени Tesla рассчитывает иметь рабочий прототип нашумевшего робота-гуманоида Optimus (другое название — Tesla Bot). Об этом CEO Tesla сообщил традиционно — лаконичным твитом.

Что интересно, Илон Маск изначально называл 2022 год как целевой для создания рабочего прототипа Tesla Bot.

Tesla AI Day pushed to Sept 30, as we may have an Optimus prototype working by then

— Elon Musk (@elonmusk) June 3, 2022