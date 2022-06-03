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Илон Маск заявил, что до конца сентября Tesla, вероятно, будет иметь рабочий прототип робота-гуманоида Optimus

Илон Маск заявил, что до конца сентября Tesla, вероятно, будет иметь рабочий прототип робота-гуманоида Optimus

Илон Маск сообщил, что следующая крупная презентация Tesla AI Day («День ШИ») переносится на 30 сентября (сначала она была запланирована на 19 августа) и отметил, что к тому времени Tesla рассчитывает иметь рабочий прототип нашумевшего робота-гуманоида Optimus (другое название — Tesla Bot). Об этом CEO Tesla сообщил традиционно лаконичным твитом.

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Что интересно, Илон Маск изначально называл 2022 год как целевой для создания рабочего прототипа Tesla Bot.

Tesla впервые анонсировала работа-гуманоида с экраном вместо лица очень похожего на роботов из фильма «Я, робот» с Виллом Смитом на прошлогодней презентации Tesla AI Day. Вы наверняка видели зажигательный танец с актрисой, переодетой в костюм Tesla Bot, и кучу мемов, появившихся после этого незабываемого перформанса. Если вдруг пропустили, то вот.

На августовской презентации Tesla Bot Маск пообещал, что робот «дружественным» — его проектируют таким образом, чтобы люди смогли преодолеть его или убежать от него, в случае необходимости. Его основное предназначение будет выполнять опасные и «скучные» дела, которыми меньше всего любят заниматься люди. Кодовое название работы Optimus очевидная отсылка к Трансформерам.

Илон Маск заявил, что до конца сентября Tesla, вероятно, будет иметь рабочий прототип робота-гуманоида OptimusИлон Маск заявил, что до конца сентября Tesla, вероятно, будет иметь рабочий прототип робота-гуманоида OptimusИлон Маск заявил, что до конца сентября Tesla, вероятно, будет иметь рабочий прототип робота-гуманоида Optimus

На всякий случай продублируем основные характеристики Tesla Bot, перечисленные на презентации год назад:

  • Рост 172,72 см, вес 56,69 кг.
  • Экран вместо лица для показа разной полезной информации.
  • Возможность передвигаться со скоростью 8 км/ч и поднимать предметы до 20 кг.
  • В основе — суперкомпьютер Dojo и нейронные сети, отвечающие за способность к распознаванию мира и ориентировке в нем.

Со времени первой презентации Optimus Илон Маск неоднократно упоминал о работе-гуманоиде — обещал децентрализовать контроль над работами Tesla Bot, чтобы избежать нежелательного сценария с восстанием машин и рассказывал о планах использовать роботов на заводах Tesla.

В апреле 2022 года Маск сообщил о планах начать производство роботов-гуманоидов первой версии в 2023 году, а в мае Tesla активизировала наем специалистов для разработки «общей гуманоидной программной архитектуры».

Илон Маск известен своей привычкой называть нереалистичные сроки реализации проектов (в то же время он также известен решительностью и привычкой доводить дело до конца). Optimus выглядит чем-то нереалистичным, но команды Илона Маска неоднократно доказывали, что способны воплощать в жизнь самые смелые и фантастические идеи. Удастся ли Tesla наконец-то воплотить в жизнь все замыслы в рамках проекта Optimus и выпустить его на рынок именно таким, как на рендерах — покажет время.


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