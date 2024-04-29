Первый трейлер фильма «Муфаса: Король Лев» — продолжение анимационного хита Disney в украинском прокате с 19 декабря

Фильм расскажет предысторию отца Симбы — Муфасы.

Срежиссировал «Муфаса: Король Лев» Барри Дженкинс («Лунный свет»), а главные роли озвучили Аарон Пьерр, Келвин Харрисон младший и Тиффани Бун. Сет Роген и Билли Айхнер повторят роли Тимона и Пумбы.

Предыдущий фильм «Король Лев» 2019 года собрал в мировом прокате $1,7 млрд и стал самым кассовым фильмом для Disney.

Продолжение так же будет наполнено музыкой — от композитора Лина-Мануэля Миранды. В команде Disney он работал над лентами «Звездные войны: Пробуждение Силы» (2015) и «Звездные войны: Скайуокер. Восход» (2019), а также писал музыку и песни для анимационного мюзикла «Моана» (2016), что принесло ему номинации на «Золотой глобус» за лучшую песню к фильму и премию «Оскар» за лучшую песню к фильму за «How Far I’ll Go».

«Сюжет рассказывает о львенке-сироте Муфасе. Он потерян и одинок, но его жизнь меняется после знакомства с отзывчивым львом, по имени Така — наследником королевского рода. Эта случайная встреча начинает увлекательное путешествие группы аутсайдеров, которые ищут свое предназначение. Их дружба пройдет немало испытаний, среди которых побег от опасного и кровожадного врага».

В украинском прокате «Муфаса: Король Лев» стартует 19 декабря.

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