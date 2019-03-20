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Disney наконец завершила покупку 21st Century Fox за $71,3 млрд
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Disney наконец завершила покупку 21st Century Fox за $71,3 млрд

Disney наконец завершила покупку 21st Century Fox за $71,3 млрд

Компания Disney сегодня сообщила о закрытии сделки по приобретению большей части активов 21st Century Fox. Слияние медиагигантов завершилось 20 марта 2019 года в 6:02 по киевскому времени, окончательная сумма сделки $71,3 млрд.

В результате сделки Disney получила авторские права на сериальные и кинофраншизы 21st Century Fox, два телеканала и долю онлайн-кинотеатра Hulu. Ниже приводим точный перечень приобретений Disney.

Кино

  • «Люди Икс»;
  • «Фантастическая четверка»;
  • «Дэдпул»;
  • «Аватар»;
  • «Крепкий орешек»;
  • «Чужой»;
  • «Хищник»;
  • «Планета обезьян»;
  • «Один дома»;
  • «Доктор Дулитл»;
  • «Ледниковый период».

Сериалы

  • «Симпсоны»;
  • «Футурама»;
  • «Фарго»;
  • «Легион»;
  • «Бруклин 9-9»;
  • «Гриффины»;
  • «Американская семейка»;
  • «Светлячок»;
  • «Орвилл»;
  • «Родина»;
  • «Американская история ужасов» и «Американская история преступлений»;
  • «Секретные материалы».

Телеканалы и онлайн-кинотеатры

  • 30% онлайн-кинотеатра Hulu, где в числе других проектов выходит сериал «Рассказ служанки» — после соглашения доля Disney вырастет до 60%;
  • Телеканал National Geographic;
  • Телеканал FX.

Оставшаяся собственность компании, к которой относятся вещательная сеть Fox и каналы Fox News и Fox Sports, по условиям сделки выделена в отдельное юридическое лицо — Fox Corporation. Эта компания не присоединилась к Disney и осталась под управлением Руперта Мёрдока — основателя 21st Century Fox.

Источник: The Verge и DTF

  • The Walt Disney Company сообщила о наличии договоренности о покупке 21st Century Fox за $52,4 млрд в конце 2017 года. Затем, выдержав весьма продолжительную паузу, о своих притязаниях на 21st Century Fox заявил телекоммуникационный гигант Comcast, сделав еще более привлекательное предложение – $65 млрд «живыми» деньгами (не акциями). После этого Disney повысила ставки, предложив $71,3 млрд. В итоге Comcast вышел из противостояния, а акционеры Disney и Fox окончательно утвердили сделку.
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