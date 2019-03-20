Disney наконец завершила покупку 21st Century Fox за $71,3 млрд

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Компания Disney сегодня сообщила о закрытии сделки по приобретению большей части активов 21st Century Fox. Слияние медиагигантов завершилось 20 марта 2019 года в 6:02 по киевскому времени, окончательная сумма сделки — $71,3 млрд.

В результате сделки Disney получила авторские права на сериальные и кинофраншизы 21st Century Fox, два телеканала и долю онлайн-кинотеатра Hulu. Ниже приводим точный перечень приобретений Disney.

Кино

«Люди Икс»;

«Фантастическая четверка»;

«Дэдпул»;

«Аватар»;

«Крепкий орешек»;

«Чужой»;

«Хищник»;

«Планета обезьян»;

«Один дома»;

«Доктор Дулитл»;

«Ледниковый период».

Сериалы

«Симпсоны»;

«Футурама»;

«Фарго»;

«Легион»;

«Бруклин 9-9»;

«Гриффины»;

«Американская семейка»;

«Светлячок»;

«Орвилл»;

«Родина»;

«Американская история ужасов» и «Американская история преступлений»;

«Секретные материалы».

Телеканалы и онлайн-кинотеатры

30% онлайн-кинотеатра Hulu, где в числе других проектов выходит сериал «Рассказ служанки» — после соглашения доля Disney вырастет до 60%;

Телеканал National Geographic;

Телеканал FX.

Оставшаяся собственность компании, к которой относятся вещательная сеть Fox и каналы Fox News и Fox Sports, по условиям сделки выделена в отдельное юридическое лицо — Fox Corporation. Эта компания не присоединилась к Disney и осталась под управлением Руперта Мёрдока — основателя 21st Century Fox.

Источник: The Verge и DTF