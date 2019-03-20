Disney наконец завершила покупку 21st Century Fox за $71,3 млрд
Компания Disney сегодня сообщила о закрытии сделки по приобретению большей части активов 21st Century Fox. Слияние медиагигантов завершилось 20 марта 2019 года в 6:02 по киевскому времени, окончательная сумма сделки — $71,3 млрд.
В результате сделки Disney получила авторские права на сериальные и кинофраншизы 21st Century Fox, два телеканала и долю онлайн-кинотеатра Hulu. Ниже приводим точный перечень приобретений Disney.
Кино
- «Люди Икс»;
- «Фантастическая четверка»;
- «Дэдпул»;
- «Аватар»;
- «Крепкий орешек»;
- «Чужой»;
- «Хищник»;
- «Планета обезьян»;
- «Один дома»;
- «Доктор Дулитл»;
- «Ледниковый период».
Сериалы
- «Симпсоны»;
- «Футурама»;
- «Фарго»;
- «Легион»;
- «Бруклин 9-9»;
- «Гриффины»;
- «Американская семейка»;
- «Светлячок»;
- «Орвилл»;
- «Родина»;
- «Американская история ужасов» и «Американская история преступлений»;
- «Секретные материалы».
Телеканалы и онлайн-кинотеатры
- 30% онлайн-кинотеатра Hulu, где в числе других проектов выходит сериал «Рассказ служанки» — после соглашения доля Disney вырастет до 60%;
- Телеканал National Geographic;
- Телеканал FX.
Оставшаяся собственность компании, к которой относятся вещательная сеть Fox и каналы Fox News и Fox Sports, по условиям сделки выделена в отдельное юридическое лицо — Fox Corporation. Эта компания не присоединилась к Disney и осталась под управлением Руперта Мёрдока — основателя 21st Century Fox.
- The Walt Disney Company сообщила о наличии договоренности о покупке 21st Century Fox за $52,4 млрд в конце 2017 года. Затем, выдержав весьма продолжительную паузу, о своих притязаниях на 21st Century Fox заявил телекоммуникационный гигант Comcast, сделав еще более привлекательное предложение – $65 млрд «живыми» деньгами (не акциями). После этого Disney повысила ставки, предложив $71,3 млрд. В итоге Comcast вышел из противостояния, а акционеры Disney и Fox окончательно утвердили сделку.