Disney паникует из-за потери "мужчин-зумеров" среди зрителей Marvel и "Звездных войн", — Variety

Наконец-то демографическая группа, которую Disney игнорировала последнее десятилетие, проявила свое значение для студии. По сообщениям Variety, руководство начало обращаться к продюсерам и сценаристам в поиске фильмов, которые могут привлечь внимание мальчиков и мужчин от 13 до 28 лет.

Эта демогруппа, называемая зумерами, якобы годами «пасовала» перед фильмами Marvel и «Звездными войнами», отдавая предпочтение видеоиграм и вирусному мем-кино, вроде «Minecraft»

Ирония здесь очень велика: это та самая Disney, которая приобрела Marvel и Lucasfilm для того, чтобы гарантировать мужскую аудиторию, но в конце концов «убила» франшизу Star Wars с помощью Кэтлин Кеннеди и пострадала от «усталости от супергероики». Довольно часто в игровых фильмах студия опиралась на римейки (для миллениалов, которые вместе со своими детьми «безумно поглощают» проекты, вроде «Короля Льва» или «101 далматинца») и женско-ориентированную интеллектуальную собственность, не оставляя в разработке ничего, что напоминало «мальчишеский фильм» со времен «Индианы Джонса» и «Пиратов Карибского моря» (хотя последний проект тоже, по слухам, рассматривал «женскую версию» с Марго Робби).

«Звонки поступают на фоне того, что машина «Звездных войн» пытается создать любой кинопроект, а жанр супергероев ежеминутно теряет аудиторию».

Здесь целесообразно вспомнить слова Джорджа Лукаса, который советовал руководству Disney и режиссеру фильма «Хан Соло» Рону Говарду «не забывать», что «Звездные войны» должны быть ориентированы на «12-летних мальчиков». Кажется, их услышали не все.

Задача вернуть мужчин «Поколения зуммеров» легла на плечи бывшего босса Searchlight Pictures Дэвида Гринбаума, ныне руководящего игровым кино Disney, а также Дарьи Черчек, которая контролировала такие хиты, как «Еж Соник» и «Улыбайся» в Paramount. Говорят, что они ищут предложения приключенческих и фильмов ужасов.

Сейчас по доле рынка для поколения зуммеров Disney соответствует Sony Pictures и Paramount (10% покупателей билетов в 2024 году). Это на два пункта выше Universal и на два пункта ниже Warner Bros. Одновременно с наймом Гринбаума и Черчек, корпорация приобрела долю акций игрового гиганта Fortnite за $1,5 млрд. Хотя два источника сообщают, что Disney не имеет прав на экранизацию Fortnite, что, казалось бы, является очевидным способом заманить зумеров в кинотеатры.