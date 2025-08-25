Новости Кино 25.08.2025 comment views icon

Disney паникует из-за потери "мужчин-зумеров" среди зрителей Marvel и "Звездных войн", — Variety

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Disney паникует из-за потери "мужчин-зумеров" среди зрителей Marvel и "Звездных войн", — Variety

Наконец-то демографическая группа, которую Disney игнорировала последнее десятилетие, проявила свое значение для студии. По сообщениям Variety, руководство начало обращаться к продюсерам и сценаристам в поиске фильмов, которые могут привлечь внимание мальчиков и мужчин от 13 до 28 лет.

Эта демогруппа, называемая зумерами, якобы годами «пасовала» перед фильмами Marvel и «Звездными войнами», отдавая предпочтение видеоиграм и вирусному мем-кино, вроде «Minecraft»

Ирония здесь очень велика: это та самая Disney, которая приобрела Marvel и Lucasfilm для того, чтобы гарантировать мужскую аудиторию, но в конце концов «убила» франшизу Star Wars с помощью Кэтлин Кеннеди и пострадала от «усталости от супергероики». Довольно часто в игровых фильмах студия опиралась на римейки (для миллениалов, которые вместе со своими детьми «безумно поглощают» проекты, вроде «Короля Льва» или «101 далматинца») и женско-ориентированную интеллектуальную собственность, не оставляя в разработке ничего, что напоминало «мальчишеский фильм» со времен «Индианы Джонса» и «Пиратов Карибского моря» (хотя последний проект тоже, по слухам, рассматривал «женскую версию» с Марго Робби).

«Звонки поступают на фоне того, что машина «Звездных войн» пытается создать любой кинопроект, а жанр супергероев ежеминутно теряет аудиторию».

Здесь целесообразно вспомнить слова Джорджа Лукаса, который советовал руководству Disney и режиссеру фильма «Хан Соло» Рону Говарду «не забывать», что «Звездные войны» должны быть ориентированы на «12-летних мальчиков». Кажется, их услышали не все.

Задача вернуть мужчин «Поколения зуммеров» легла на плечи бывшего босса Searchlight Pictures Дэвида Гринбаума, ныне руководящего игровым кино Disney, а также Дарьи Черчек, которая контролировала такие хиты, как «Еж Соник» и «Улыбайся» в Paramount. Говорят, что они ищут предложения приключенческих и фильмов ужасов.

Сейчас по доле рынка для поколения зуммеров Disney соответствует Sony Pictures и Paramount (10% покупателей билетов в 2024 году). Это на два пункта выше Universal и на два пункта ниже Warner Bros. Одновременно с наймом Гринбаума и Черчек, корпорация приобрела долю акций игрового гиганта Fortnite за $1,5 млрд. Хотя два источника сообщают, что Disney не имеет прав на экранизацию Fortnite, что, казалось бы, является очевидным способом заманить зумеров в кинотеатры.

Disney пролітає на «Оскарі» третій рік поспіль — найдовша серія програшів для студії

Популярные новости

arrow left
arrow right
Фото со съемок «Мстители: Судный день» впервые показало Фантастическую четверку, Громовержцев и Мстителей в одной команде
Дэдпул против Доктора Дума? Райан Рейнольдс намекнул на роль в "Мстителях: Судный день" загадочным лого
Первый взгляд на Эзру Бриджера во 2 сезоне «Асоки» — знакомые шрамы, но без бороды
«Фантастическая четверка» стартовала с 86% на Rotten Tomatoes — первый фильм в серии, который понравился критикам
Знакомьтесь, Пейлак: «Аватар 3» раскрыл звезду «Гарри Поттера» как лидера Торговцев Ветра (его обошел трейлер)
Билеты на «Одиссею» начнут продавать за год до премьеры — появилось расписание сеансов, хотя трейлера до сих пор нет
«Каждый из эпизодов пересматривал трижды»: Квентин Тарантино обожает этот сериал с «гнилыми» 48% Rotten Tomatoes
Первые реакции на фильм-антиутопию "Долгая прогулка": двухчасовая паническая атака, которая "разнесет" вам сердце
Первый взгляд на «монстра» Джейкоба Элорди в готическом фэнтези «Франкенштейн» — новые кадры и дата релиза
Netflix раскрыл дату выхода "Франкенштейна" Гильермо дель Торо — сначала в кинотеатрах
Первый официальный кадр Милли Алкок в костюме «Супергёрл» — как в комиксах, но есть вопросы к пальто
«Хороший фильм, когда персонажи молчат»: новый «Мир Юрского периода» оценили в скромные 54% на Rotten Tomatoes
«Приключения Клиффа Бута» от Netflix получат «гигантский» бюджет и 120+ актеров во главе с Брэдом Питтом
Почти как у "Марвелов": продажи билетов на фильм "Фантастическая четверка" обвалились на 70% во второй уик-энд
Хидео Кодзима мечтал привлечь Дэвида Линча к разработке Death Stranding 2
Отмененный "Звездный путь" Квентина Тарантино имел "сумасшедший" сюжет о гангстерской Земле 1930-х годов
Главный претендент на "Оскар": вышел трейлер трагикомедии "Джей Келли" с Джорджем Клуни и Адамом Сэндлером
Костюмы для «Грешников» Райана Куглера выкупили у Marvel — со «склада» для перезапуска «Блэйда»
Стартовали съемки "Человек-паук 4": первый тизер с новым костюмом Тома Холланда
«Он Человек из Стали, а не из болтовни»: режиссеры «Супермена» высмеяли сами себя в новом эпизоде «Рика и Морти»
Появились ранние реакции на «Супермена» — невероятно красивый фильм для просмотра в IMAX, Дэвид Коренсвет «на высоте»
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить