Новости Кино 08.05.2024 в 15:32 comment views icon

«Мы усвоили урок. Marvel будет выпускать «всего 2-3 фильма в год», чтобы побороть усталость от супергероики

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Катерина Даньшина

Автор новостей

«Мы усвоили урок. Marvel будет выпускать «всего 2-3 фильма в год», чтобы побороть усталость от супергероики

Стратегия по сокращению производства общая для Disney, однако, по словам гендиректора медиакомпании Боба Айгера, «особенно актуальна для Marvel».

«Мы собираемся медленно уменьшать объем и, вероятно, будем снимать два сериала в год вместо четырех, и сократим выпуск фильмов до двух или максимум трех», — сказал генеральный директор Disney во время квартального отчета о прибыли.

Айгер добавил, что у Marvel есть «несколько хороших фильмов» на 2025 год, а затем студия возьмет курс на «Мстителей».

Как отмечает Variety, объявление несколько противоречит предыдущему календарю выпуска фильмов студии: на следующий год планировали как минимум четыре названия («Капитан Америка: Дивный новый мир», «Громовержцы», «Фантастическая четверка» и «Блэйд»), столько же — на 2026-й (включая пятый фильм о «Мстителях»). 2024-й тем временем наоборот отстает от планов — «Дэдпул и Росомаха» станет единственным фильмом Marvel, который выйдет в этом году.

«Приятно иметь возможность объединиться для одного полнометражного проекта в этом году», — сказал руководитель Marvel Кевин Файги в интервью Empire. «Мне гораздо комфортнее быть аутсайдером. Я предпочитаю возможность удивить и превзойти ожидания. Поэтому кажется, что прошлый год, который не был идеальным, настроил нас на это».

Некогда надежная киновселенная Marvel Cinematic Universe (MCU) в последнее время ослабила свои позиции — 2023 год отметился лишь одним успешным запуском («Стражи галактики 3»), тогда как остальные названия били рекорды по непопулярности (лента «Марвелы» обеспечила себе звание фильма MCU с худшими в истории кассовыми сборами).

«Мы получили удар, но возвращаемся более сильными», — добавляет сопрезидент Marvel Studios Луис Д’Эспозито. «Мы усвоили урок».

Ранее режиссеры «Мстителей» братья Руссо заявили, что не верят в усталость от супергероики, а все проблемы студии возникают из-за смены поколений.


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