Disney выпустила полноценный трейлер 3-го сезона «Мандалорца» — он стартует 1 марта на Disney+

Третий сезон сериала с приключениями мандалорца Дина Джарина и крошечного Грогу дебютирует на Disney+ 1 марта.

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В новом трейлере от Lucasfilm, как и в первом, опубликованном в сентябре, малыш Йода и Дин (Педро Паскаль) воссоединились, чтобы встретиться с другими мандалорцами в своем родном мире. Дуэт пересечется и с Бо-Катаном Крайзом (Кэти Сакхофф), чтобы разобраться с последствиями того, что Дин выиграл Темный меч у Моффа Гидеона (Джанкарло Эспозито), предоставившего ему право управлять Мандалором.

В трейлере также показано, как Дин получает ужасающее предупреждение от капитана Карсона Тевы (Пол Сун-Хен Ли).

Ранее в интервью Эспозито обещал гораздо больший, эпический масштаб третьего сезона:

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“Мне нравится мифология, лежащая в основе этого шоу и включенная в визуальные эффекты. И мне нравится тот факт, что с каждой серией этого сезона вы будто запускаете новый фильм”.

Первый сезон создал мир, а второй связал его с большей галактикой «Звездных войн», привлекая таких персонажей как Бо-Катан, Боба Фетт (Темуэра Моррисон), Асока Тано (Розарио Доусон) и Люк Скайуокер (Марк Гэмилл/Макс Ллойд- Джонс). Третий, вероятно, объединит в себе эти две идеи.

Check out the poster for the new season of #TheMandalorian. Don’t miss the official trailer, airing tonight during the NFL Wild Card Game at 8:15 PM ET on @ESPN and @ABCnetwork. pic.twitter.com/vPtSJPfi9o — The Mandalorian (@themandalorian) January 16, 2023

С возвращением доктора Першинга (Омид Абтахи) зрители могут получить ответ на то, чего хотел Мофф Гидеон от крови Грогу, и чьим еще интересам он служит.

В третьем сезоне также вернется бывший союзник Дина — судья Неварро Гриф Карга (Карл Уэзерс), а также механик Татуина Пели Мотто (Эми Сэдарис), оставляя открытыми двери для возможного камео Бобы Фетта и Фенек Шанд (Минг-На Вен).

Оружейник Эмили Своллоу также впервые появится после изгнания Дина из мандалорцев за то, что тот снял шлем и нарушил кодекс. Также объявлено, что в сериале появится легендарный Кристофер Ллойд (Док Браун из трилогии «Назад в будущее») — хотя какой будет его роль мы, вероятно, узнаем только в марте.

Что касается тех, кто работал за кадром, то Карл Уэзерс также занял режиссерское кресло, сотрудничая с Риком Фамуивой, Рэйчел Моррисон, Ли Исааком Чангом, Питером Рэмси и Брайс Даллас Ховард.

Источник: Collider