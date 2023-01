Disney выпустила полноценный трейлер 3-го сезона «Мандалорца» — он стартует 1 марта на Disney+

Третий сезон сериала с приключениями мандалорца Дина Джарина и крошечного Грогу дебютирует на Disney+ 1 марта.

В новом трейлере от Lucasfilm, как и в первом, опубликованном в сентябре, малыш Йода и Дин (Педро Паскаль) воссоединились, чтобы встретиться с другими мандалорцами в своем родном мире. Дуэт пересечется и с Бо-Катаном Крайзом (Кэти Сакхофф), чтобы разобраться с последствиями того, что Дин выиграл Темный меч у Моффа Гидеона (Джанкарло Эспозито), предоставившего ему право управлять Мандалором.

В трейлере также показано, как Дин получает ужасающее предупреждение от капитана Карсона Тевы (Пол Сун-Хен Ли).

Ранее в интервью Эспозито обещал гораздо больший, эпический масштаб третьего сезона:

Первый сезон создал мир, а второй связал его с большей галактикой «Звездных войн», привлекая таких персонажей как Бо-Катан, Боба Фетт (Темуэра Моррисон), Асока Тано (Розарио Доусон) и Люк Скайуокер (Марк Гэмилл/Макс Ллойд- Джонс). Третий, вероятно, объединит в себе эти две идеи.

Check out the poster for the new season of #TheMandalorian. Don’t miss the official trailer, airing tonight during the NFL Wild Card Game at 8:15 PM ET on @ESPN and @ABCnetwork. pic.twitter.com/vPtSJPfi9o

— The Mandalorian (@themandalorian) January 16, 2023