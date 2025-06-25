Зрители обвалили рейтинг сериала «Железное сердце» от Marvel до 32% на Rotten Tomatoes — еще до выхода первых эпизодов

С сегодняшнего дня первые три эпизода сериала «Железное сердце» транслируются на Disney+, однако с рейтингом шоу творится что-то странное.

Как заметил сайт Collder, еще за несколько часов до выхода шоу получило зрительский рейтинг на Rotten Tomatoes всего в 32% — очевидный ревью-бомбинг, который, как предполагают, был связан с выбором темнокожей актрисы на главную роль. Подобным дорелизным восприятием отметился и официальный трейлер «Железного сердца», который сейчас насчитывает около полумиллиона дизлайков.

С релизом шоу ситуация несколько исправилась и актуальный рейтинг в настоящее время таков: 73% от критиков и 71% от зрителей, где оценки варьируются от «лучшего до худшего сериала MCU».

Далее несколько прямых цитат:

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«В нынешнем виде «Железное сердце» просто не развивается должным образом, начиная плоско и заканчивая плоско, и хотя есть некоторая эскалация ограблений и моральная дилемма, с которой сталкивается Рири, я не могу объяснить, почему это сериал из шести эпизодов, а не из девяти. Импульс и общая структура несовершенны, в то время как такие элементы, как статус Рири как антигероя — я видел одно интервью, в котором продюсер сравнивал ее с Уолтером Уайтом или Тони Сопрано, что совсем не проявляется — и эволюция злодеев сезона кажутся резкими. Когда Marvel может замазать недостатки повествования зрелищностью, эти недостатки легче игнорировать, но «Железное сердце» омрачено тем, что, похоже, имеет гораздо меньший бюджет, чем у его аналогов», — Даниэль Финберг, Hollywood Reporter.

«»Железное сердце» — это захватывающая история об ограничении гениальности, будь то преодоление нехватки денег или изменение законов вселенной, как смерть. Это также много других историй одновременно, ни одна из которых не является достаточно сосредоточенной или трогательной», — Элисон Герман, Variety.

«По большей части, проблема заключается в Рири и Торн. Рассказать живую и захватывающую историю о персонаже, поглощенном горем, вполне возможно — см. «ВандаВижн», лучший сериал MCU. Но Рири такая мрачная и равнодушная, что «Железное сердце» почти останавливается всякий раз, когда сцена рассказывает о главном герое. Это редкий промах для компании, которая обычно отлично подбирает актеров… Почти все остальные вызывают больше восхищения, когда внимание переключается на них, особенно Натали (Лирик Росс), которая возвращается в виртуальную жизнь как новый искусственный интеллект брони», — Алан Сепинволл, Rolling Stone.

«Железное сердце» — это сериал о такой себе девичьей версии Тони Старка, подростке-изобретательнице Рири Уильямс (Доминик Торн), которая настроена создать собственные идеальные железные доспехи. Чинака Ходж («Полуночный клуб») адаптировала сценарий по комиксам Брайана Майкла Бендиса и Майка Деодато, режиссерами выступили Сэм Бейли и Анджела Барнс, а исполнительным продюсером — Райан Куглер (Куглер режиссировал фильм «Черная пантера: Ваканда навсегда», в котором впервые дебютировала персонажка Торн).

Первые три эпизода «Железного сердца» уже доступны для просмотра на Disney+, тогда как премьера второй половины сезона состоится 1 июля.