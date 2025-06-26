Стало хуже: «М3ГАН 2.0» разнесли на Rotten Tomatoes с 65% за отсутствие ужасов и запутанный сюжет, но есть «хорошая комедия»

Научно-фантастический фильм ужасов «М3ГАН 2.0» от Universal Pictures получил первые рецензии и оценки — и, судя по всему, сиквел не оправдал высоких ожиданий, установленных его предшественником два года назад.

В настоящее время у «М3ГАН 2.0» скромные 65% на Rotten Tomatoes (у оригинала, для сравнения, 93%) с критикой за отсутствие «страшных моментов», как для хоррора, и нечеткий сюжет.

«М3ГАН 2.0» продолжает историю одноименной куклы с искусственным интеллектом (Эми Дональд с озвучкой Дженны Дэвис), которая становится враждебной к любому, кто становится между ней и опекаемым ею человеком. В сиквеле, действие которого происходит через два года, ее перенастраивают для противостояния роботу-гуманоиду Амелии (Иванна Сахно), которая помогает злодеям захватить мир.

Джерард Джонстон вернулся к режиссуре, как и актерская команда в составе Эллисон Уильямс, Вайолет Макгроу, Брайана Джордана Альвареса и Джен Ван Эппс. Среди новичков — Аристотель Атари («Хитрости»), Тимм Шарп («Перси Джексон и олимпийцы») и Джемейн Клемент («Чем мы заняты в тени»).

Далее несколько прямых цитат из рецензий профильных изданий:

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«Ограничением «М3ГАН 2.0» является то, что это компетентное, но громоздкое переосмысление концепции оригинала. Есть несколько моментов, которые вы захотите увидеть — например, как М3ГАН танцует на сцене, или кульминационная драка, которая превращается в поклонение Стивену Сигалу, или абсурдность того, как М3ҐАН успокаивает Джемму, напевая «This Woman’s Work» Кейт Буш. Но этого может быть недостаточно. Фильм местами забавный, местами преувеличенный. Остается надеяться, что третья часть будет более дерзкой, фанковой и безумной», — Оуэн Глейберман, Variety.

«Фильм выглядит отшлифованным благодаря элегантной широкоэкранной визуализации оператора Тоби Оливера. Но он становится скучным, поскольку возникает путаница вокруг того, кто контролирует Амелию и как ее остановить. Сама М3ГАН остается замечательным творением с непревзойденным чувством юмора, а хитроумное сочетание сладости и угрозы персонажа никак не раскрыто», — Дэвид Руни, Hollywood Reporter.

«Он неплохо двигается в начале, но в финальном акте начинают сбиваться как сюжет, так и темп. Ключевая проблема «М3ГАН 2.0» заключается в том, что, кажется, он не знает, как на самом деле относиться к ИИ; ему трудно сбалансировать позицию, которая кажется своевременной и почти радикальной в культурном ландшафте, одержимом ChatGPT. Если искусственный интеллект так плох и опасен, как нам постоянно твердит фильм, почему мы болеем за победу М3ГАН, существа с искусственным интеллектом? Здесь есть несколько интересных идей о морали и человеческой ответственности перед ИИ, но фильм, кажется, осознает затруднительное положение, в которое он попал, только в последнюю минуту, и результатом является несколько разочаровывающий вывод», — Эмили Харбутт, Total Film.

Первый фильм, напомним, собрал $181 млн в прокате при бюджете всего в $12 млн. Сиквел выйдет в кинотеатрах 27 июня, тогда как уже 2 января 2026 года нас ожидает спиноф под названием «Soulm8te» — эротический триллер о мужчине, который покупает андроида с ИИ, чтобы справиться с потерей жены.