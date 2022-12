Третий сезон сериала «Мандалорец» выйдет 1 марта – сюжет будет развиваться после событий «Книги Бобы Фетта»

Поклонники «Мандалорца» могут поставить себе напоминание на 1 марта 2023 года. В этот день состоится премьера третьего сезона на Disney+. Об этом сообщил официальный Твиттер сериала. По слухам, Disney изначально планировали релиз в феврале, но и новая дата выглядит неплохо. Создание третьего сезона началось еще в 2021 году, съемки завершились в конце марта 2022 года. Процесс перенесли на несколько месяцев, отдав приоритет съемкам сериала «Оби-Ван Кеноби».

The Mandalorian and Grogu return March 1 only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/h0NrVMIT4V

— The Mandalorian (@themandalorian) December 1, 2022