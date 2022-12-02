Третий сезон сериала «Мандалорец» выйдет 1 марта – сюжет будет развиваться после событий «Книги Бобы Фетта»

Поклонники «Мандалорца» могут поставить себе напоминание на 1 марта 2023 года. В этот день состоится премьера третьего сезона на Disney+. Об этом сообщил официальный Твиттер сериала. По слухам, Disney изначально планировали релиз в феврале, но и новая дата выглядит неплохо. Создание третьего сезона началось еще в 2021 году, съемки завершились в конце марта 2022 года. Процесс перенесли на несколько месяцев, отдав приоритет съемкам сериала «Оби-Ван Кеноби».

The Mandalorian and Grogu return March 1 only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/h0NrVMIT4V — The Mandalorian (@themandalorian) December 1, 2022

Первый тизер-трейлер сезона вышел на D23 Expo в сентябре. В нем показано воссоединение малыша Грогу Дина «Мандалорца» Джарина. Трейлер также дает представление о том, как Мандо справляется с последствиями того, что снял свой шлем и показал свое лицо, что запрещено правилами его секты.

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К выходу третьего сезона «Мандалорца» пройдет более двух лет после окончания второго. Между сезонами Мандалорец и Грогу поучаствовали в «Книге Бобы Фетта» в прошлом году. По слухам, действие нового сезона будет разворачиваться после событий «Книги».

В сериале снимаются Педро Паскаль в главной роли, Карл Уэзерс, Кэти Сакхофф, Эмили Суоллоу, Омид Абтахи, а также Кристофер Ллойд и Тим Медоуз. Еще в 2020 году Джанкарло Эспозито сообщал, что в третьем сезоне «Мандалорца» его роль значительно расширят.

Грогу также получил версию от Хаяо Миядзаки для анимационной короткометражки Lucasfilm и Ghibli Discover Zen – Grogu and Dust Bunnies, нарисованный вручную вышедшей в ноябре. Dust Bunnies – маленькие существа из угольной пыли, появлявшиеся во многих мультфильмах Ghibli.