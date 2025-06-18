Актер «Джентльменов» сыграет злодея в хорроре DC «Глиноликий», — Джеймс Ганн

DC Studios наконец-то нашла главного актера для фильма ужасов «Глиноликий» — роль получил Том Рис Харрис. И он новое лицо для комиксов.

Согенеральный директор DC Studios Джеймс Ганн объявил, что «долгие и невероятно исчерпывающие поиски» наконец-то подошли к концу. По его словам, выбором Харриса остались впечатленными и он, и Мэтт Ривз.

«Не можем дождаться, когда вы увидите этот фильм, режиссером которого является Джеймс Уоткинс, а сценарий написал Майк Фланаган», — пишет Ганн в BlueSky.

Ранее Харриса можно было увидеть в фильмах «Джентльмены», «Возвращение Одиссея», а также в сериалах «Белые линии» и «Подозрение». Теперь он Глиноликий — один из самых могущественных злодеев Бэтмена, который обладает способностью трансформироваться и выдавать себя за других. Он сложный и визуально причудливый персонаж: гигантское существо, которое потеряло человечность и теперь живет в виде мутировавшего оборотня из болота.

О сюжете пока известно немного, но Ганн ранее намекал на «чистый чертов ужас» с элементами психологического триллера и боди-ужаса. В комиксах существует несколько версий персонажа, в частности Безил Карло — актер, который стал убийцей, и Мэтт Хейген — существо с изменяющейся формой. Но какая именно версия станет основой для фильма — загадка.

Важно, что этот фильм будет существовать в основной вселенной DCU, тогда как «Бэтмен» Мэтта Ривза — отдельная история. Хотя персонаж уже появился в анимационном сериале «Монстры Коммандос», пока непонятна связь между ними (и есть ли она). По крайней мере известно, что идея фильма появилась на радарах благодаря сильному сценарию Майка Фланагана, который и запустил проект в разработку.

Сценарист претендует на отдельный фильм ужасов, который не будет классическим боевиком о супергероях. Итак, фильм поставит Джеймс Уоткинс («Не говори со злом»), сценарий напишет Майк Фланаган («Полуночная месса», «Жизнь Чака»), а среди продюсеров — Линн Харрис и Мэтт Ривз, режиссер «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном. Режиссер Уоткинс имеет опыт в хоррорах, а Фланаган известен как один из самых успешных создателей современных ужасов.

Премьера фильма запланирована на 11 сентября 2026 года в рамках первого этапа обновленной киновселенной DC под названием «Боги и монстры» (Gods and Monsters).

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Источник: IGN