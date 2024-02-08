Disney инвестирует $1,5 млрд в Epic Games — больше Marvel, Star Wars, Avatar во Fortnite

Disney инвестирует $1,5 млрд в создателя Fortnite – компанию Epic Games. В рамках этой инициативы Disney и Epic Games в течение следующих нескольких лет создадут совершенно новую «вселенную игр и развлечений», говорится в заявлении Disney.

«Наши захватывающие новые отношения с Epic Games объединят любимые бренды и франшизы Disney с чрезвычайно популярной игрой Fortnite в новой трансформационной вселенной игр и развлечений», — написал в своем заявлении генеральный директор Disney Боб Айгер. «Это знаменует собой крупнейший выход Disney в мир игр и открывает значительные возможности для роста и расширения».

Игроки смогут «играть, смотреть, делать покупки и взаимодействовать с контентом, персонажами и историями от Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar и других» в новой развлекательной вселенной, которая будет работать на флагманском движке Epic Unreal Engine. В настоящее время Disney использует Unreal Engine для создания фильмов, видеоигр и контента, используемого в тематических парках Disney по всему миру. Ранее компания также сотрудничала с Epic Games, чтобы перенести персонажей из Marvel, Tron и Star Wars в Fortnite.

«[Мы] сотрудничаем над чем-то совершенно новым, чтобы создать устойчивую, открытую и совместимую экосистему, которая объединит сообщества Disney и Fortnite», — сказал в своем заявлении генеральный директор Epic Games Тим Суини. «Disney была одной из первых компаний, поверивших в потенциал объединения их миров с нашим в Fortnite[.]»

Источник: Engadget