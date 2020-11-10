Дизайнер PlayStation 5 рассказал, что оригинальные концепты консоли были еще крупнее

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Игровая консоль Sony PlayStation 5 получилась большой. Она существенно крупнее любой из консолей нескольких последних поколений. Но по словам дизайнера, оригинальные чертежи игровой консоли Sony следующего поколения предусматривали создание ещё более крупного устройства.

«Довольно забавно, что инженеры на самом деле сказали мне, что она слишком велика», — сказал дизайнер PlayStation 5 Юджин Морисава в интервью The Washington Post. «Так что мне действительно пришлось немного уменьшить её по сравнению с первым чертежом».

При высоте 15,4 дюйма (39,1 см) PlayStation 5 затмевает конкурентов. Новая консоль Sony намного превосходит Xbox Series X и даже довольно крупную Xbox One, а также предыдущие консоли Sony.

По словам дизайнера, крупные размеры консоли обусловлены её высокой производительностью и необходимостью эффективного охлаждения.

«Я знал, что оно будет большой, потому что я знал, какую мощность она будет иметь, поэтому я знал, какой воздушный поток понадобится и сколько места для радиатора», — сказал Морисава. «Мы хотели сделать её намного меньше, поэтому сейчас она идеального размера».

Он добавил, что если бы консоль получила меньшие размеры, чем есть сейчас, это привело бы к уменьшению воздушного потока, а это, в свою очередь могло бы «мешать» игрокам во время запуска игр.

Несмотря на то, что окончательные габариты PS5 ошеломляют, выбранный форм-фактор позволяет всем внутренним компонентам работать эффективно. Вместе с тем Морисава говорит, что в нынешнем виде дизайн и форм-фактор были созданы для эстетики.

Источник: ign