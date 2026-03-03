Китай показал первый в мире 1,2-тонный eVTOL в "форме НЛО": дальность 1000 км и взлет без шума за 3 секунды

Китай заявил о прорыве в сфере городской авиамобильности, представив, по собственным словам, первый в мире 1,2-тонный eVTOL eVTOL — это разновидность летательных аппаратов, которые используют электроэнергию для вертикального зависания, взлета и посадки. с закрытыми роторами в форме летающей тарелки.





Публичный показ летающего такси состоялся посреди прошлой недели в Ухане (провинция Хубэй), где аппарат массой 1,2 тонны и с роторами, интегрированными в фюзеляж, бесшумно взлетел перед аудиторией. Заявленная максимальная грузоподъемность транспорта — 450 кг, что позиционирует его как платформу для практического городского применения.

✨🇨🇳This is the world’s first ducted ton-class «flying saucer» eVTOL (electric vertical takeoff and landing aircraft) developed by a Chinese team — it hovers steadily like a real UFO, revolutionizing urban air mobility with its innovative design! pic.twitter.com/nNeATmRriJ — 🇨🇳XuZhenqing徐祯卿 (@XueJia24682) February 25, 2026





По словам китайских СМИ, «городское электрическое такси» может взлетать за 3 секунды и работать вблизи зданий или на малой высоте. После одобрения регуляторов, его планируют применять для логистической транспортировки и воздушных спасательных миссий. В дальнейших планах — прямые продажи платформы по цене от 2 млн юаней (12, 6 млн грн), а также модель совместного использования вроде сервисов райдхейлинга Райдхейлинг — это модель транспортных услуг, где пассажиры заказывают автомобиль через специализированные мобильные приложения (Uber, Uklon, Bolt) для поездки по указанному маршруту. Это современная альтернатива традиционному такси, которая базируется на верификации водителей, прозрачной оплате и цифровой безопасности.

Кроме транспорта в стиле НЛО, в Ухане были представлены еще три других eVTOL:

Гибридный V1000 с поворотными роторами, который должен решить проблему ограничения дальности полета для чисто электрических моделей. Основные показатели: дальность 1000 км и грузоподъемность 400 кг, с назначением для соединения крупных городов без подзарядки. Самолет уже получил одобрение заявки на сертификат от Администрации гражданской авиации Китая, а первый испытательный полет запланирован на 2026 год.

По данным China Daily, 2026 год может стать ключевым для коммерциализации eVTOL в Китае. Производители ждут сертификатов и готовятся запускать массовое производство, в то время как государство обновило регламент для гражданской авиации (вступит в силу в июле) и планирует покрытие 90% территории системами связи для низковысотных полетов к 2027 году.

В провинции Хубэй сейчас разрабатывают девять моделей eVTOL, четыре из которых уже завершили испытательные полеты. За пару недель до этого китайцы представили первый в мире 5-тонный eVTOL, который вмещает 10 пассажиров и летает до 1500 км.

Источник: China Daily, Interesting Engineering