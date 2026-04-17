В аэропорту Гонконга оживили мем: гигантский интерактивный "Кэтзилла" спит прямо в зале прилетов

Шадрін Андрій

Редактор та автор новин

В аеропорту Гонконга оживили мем: гігантський інтерактивний "Кетзілла" спить просто у залі прильотів

Пассажиры, которые будут прилетать в Международный аэропорт Гонконга в этом месяце, будут встречены неожиданным другом в зале прилетов — гигантским пушистым рыжим котом, спящим прямо посреди оживленного пространства.


Интерактивная инсталляция под названием «Мгновение мурлыканья» появилась в рамках празднования Пасхи в аэропорту и будет оставаться до 2 мая. Пассажиры также могут взаимодействовать с котом, которого с любовью прозвали «Кэтзилла», через специальный киоск рядом с его местом отдыха, где люди могут его «кормить» и «ухаживать» за ним, а затем наблюдать, как уши и хвост двигаются в ответ на внимание.

«Встречайте гигантскую кошачью инсталляцию, приветствующую пассажиров теплом и уютом», — говорится в официальном пресс-релизе аэропорта.

Кот — длиной 8 м и высотой 3,5 м — является мягким, пушистым контрастом к строгому белому и металлическому окружению своего временного жилища. И неудивительно, что он так понравился проходящим мимо пассажирам, — часто не подозревающим о нем, пока толпа не редеет и они не видят рыжий пушистый холм.

В аеропорту Гонконга оживили мем: гігантський інтерактивний "Кетзілла" спить просто у залі прильотів
Данные: Х

Организаторы говорят, что кот вдохновлен растущим рынком виртуальных домашних животных-компаньонов, что имеет смысл в таком месте, как Гонконг, где для многих ограничены и жилое пространство, и свободное время. В прошлом году японская электронная компания Casio выпустила своего ИИ-любимца под названием Moflin, и можно с уверенностью сказать, что впереди еще больше подобных.

В аеропорту Гонконга оживили мем: гігантський інтерактивний "Кетзілла" спить просто у залі прильотів
«Кэтзилла» в аэропорту Гонконга / Photo: New Atlas & AFP & Getty

С прошлого года, с тех пор как карантинный период был сокращен со 120 до 30 дней, в Гонконге резко возросло количество новых жителей, которые привозят домашних животных из материкового Китая, и наблюдается особый рост «экономики животных» — в основном благодаря содержанию кошек. Согласно опросу 2025 года, кошачий бизнес генерирует 2,4 миллиарда гонконгских долларов ($306 млн) в год, а владельцы тратят в среднем 2 000 гонконгских долларов ($255) в месяц на своих пушистых компаньонов.

В аеропорту Гонконга оживили мем: гігантський інтерактивний "Кетзілла" спить просто у залі прильотів

Примечательно, что инсталляция размещена в общедоступной зоне аэропорта — так что посетить ее может любой желающий, даже без билета на рейс. Поскольку «Кетзилла» расположен именно в зале встреч пассажиров, он одинаково доступен и тем, кто прилетает, и тем, кто приехал встретить близких. Кроме того, в течение Пасхальных выходных в аэропорту была доступна мгновенная печать персонализированных фотосувениров с котом — правда, ограниченная: не более одного бесплатного фото на человека в день.


«Вдохновленный концепцией виртуального любимца, этот интерактивный опыт приглашает пассажиров взаимодействовать с котом через специальный киоск: кормить его, играть с ним и наслаждаться его живыми реакциями в реальном времени», — говорит пресс-релиз.

Праздничное мероприятие совпало с новым международным признанием аэропорта: HKIA был назван «Лучшим аэропортом мира» на Global Travel Awards 2026. Хотя трудно превзойти терапевтических лам в Международном аэропорту Портленда в США, жаль, что этот огромный рыжий не станет постоянным аттракционом. В течение следующих нескольких недель Кетзилла будет еще дремать — равнодушный ко всему вниманию — в Зале прилетов А Терминала 1.

Источник: New Atlas

