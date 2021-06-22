Для LEGO Super Mario появился герой LEGO Luigi и новые наборы

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Компания LEGO Group расширила линейку интерактивных конструкторов LEGO Super Mario, дополнив их новым героем LEGO Luigi, а также новыми наборами серии. Как и «Супер Марио», фигурка «Луиджи» получила цветной дисплей для отображения анимации героев и дополнительной информации, а также модуль Bluetooth для подключения к смартфонам или планшетам.

Кроме этого, обе фигурки героев оснащаются оптическим сканером, который умеет распознавать цвета и считывать штрих-коды. Поэтому во время игры «Марио» и «Луиджи» способны определять начало и конец маршрута, противников, а также цвета разных блоков, например, красные как лаву, зеленые как траву, синие как воду. Это позволяет перенести игровой процесс Super Mario в реальный мир, создавая разнообразные уровни с помощью кубиков LEGO.

Выпуск набора LEGO Luigi для серии LEGO Super Mario позволяет игрокам соревноваться друг с другом, а также играть совместно. Например, за синхронное выполнение некоторых действий будут начисляться дополнительные монеты.

«С сегодняшним релизом мы не только оживляем LEGO Mario и LEGO Luigi, их друзей и врагов новыми интерактивными возможностями для бесконечного веселья, мы также рады расширить вселенную LEGO Super Mario еще большим количеством новых наборов и персонажей, которые, как мы очень надеемся, заинтересуют фанатов», — рассказал Саймон Кент, творческий руководитель LEGO Super Mario.

Кроме базового набора LEGO Luigi, который включает фигурку «Луиджи», противников героя и целый уровень для прохождения, LEGO Group также анонсировали четыре набора Expansion Sets, два набора Power-Up Packs и десять дополнительных персонажей серии Character Packs.

Самым крупным дополнительным набором серии станет Bowser’s Airship Expansion Set, с помощью которого игроки смогут создать известный «летающий корабль Бовзера» и сразиться с ним.

Другие наборы расширения серии включают Lakitu Sky World Expansion Set, Boss Sumo Bro Topple Tower Expansion Set и Reznor Knockdown Expansion Set.

Два набора костюмов для «Марио» Frog Mario Power-Up Pack и Bee Mario Power-Up Pack позволяют менять облик героя.

Компания LEGO Group пока не сообщила о сроках поставки и стоимости новых наборов в Украине, но в Европе с сегодняшнего дня стартует их предзаказ, а начало продаж запланировано на 1 августа. Стартовый набор LEGO Luigi обойдется в 60 евро, а Bowser’s Airship Expansion Set в 100 евро.