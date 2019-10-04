Дмитрий Дубилет хочет до конца года перевести в электронную форму документообмен между ВРУ и КМУ





Дмитрий Дубилет, который с недавних пор занимает должность министра Кабинета Министров Украины, продолжает заниматься вопросами перевода документов в электронную форму. Напомним, сразу же после своего назначения он пообещал перевести документообмен между госорганами в электронную форму уже к 1 октября. И, судя по его заявлению ресурсу «Интерфакс-Украина», своё обещание он выполнил, хотя и с некоторыми оговорками, потому что не все госорганы перейдут на неё уже в этом месяце.

Дмитрий Дубилет отметил, что система электронного документообмена между государственными органами и министерствами начала работу. Кроме того, он рассчитывает, что в течение 1-2 месяцев бумажный документообмен будет сведён к минимуму.

«Система, позволяющая не пользоваться традиционной бумажной формой, работает. Но я уверен, что в октябре госорганы так просто, мигом, полностью на нее не перейдут», — сказал Дубилет.

Он отметил, что с этой недели в правительстве начали подводить еженедельную статистику и работать с каждым органом, генерирующим бумажные документы, по отдельности.

Кроме того, Дубилет рассказал, что перевод документообмена в электронную форму позволит существенно экономить бюджетные деньги.

«По моей оценке, только на канцелярию вокруг кадровых документов государство тратит 50-100 млн грн ежегодно».

Останавливаться на достигнутом министр Кабинета Министров Украины не намерен. Теперь в планах Дмитрия Дубилета – перевести документообмен между Парламентом и КМУ в электронную форму. Об этом он заявил на своей странице в Facebook. Реализовать данный проект планируется до конца текущего года.

Пока ещё это лишь план, данное намерение Дмитрий Дубилет ещё намерен обговорить с депутатами. Однако он надеется, что в будущем все без исключения депутатские запросы и обращения в КМУ будут направляться в электронной форме. Скорее всего, они будут подписываться с помощью ЭЦП, но это ещё не окончательное решение, вопрос требует изучения. Также не исключается возможность, что такие депутатские обращения будут публиковаться на сайте «для большей прозрачности». Дополнительно отмечается, что внутри самого Кабинета Министров Украины необходимо наладить «правильный алгоритм» для качественной обработки таких обращений. Пока что, по мнению Дубилета, в процессе рассмотрения любого депутатского обращения происходит очень много работы с очень низким КПД.

Но и это ещё не всё. Помимо перевода в электронный вид депутатских запросов и обращений Дмитрий Дубилет также занялся и обращениями граждан. И в этом направлении имеется «огромный потенциал для экономии и эффективности». Но об этом направлении он сообщит дополнительно.

Источник: Facebook 1, 2, «Интерфакс-Украина»