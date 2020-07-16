До 31 августа «Киевстар» предлагает абонентам вдвое больше услуг за те же деньги

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Оператор «Киевстар» сообщил о запуске акции для своих клиентов сотовой связи. До 31 августа включительно абоненты могут получить вдвое больше мегабайтов мобильного интернета, минут для звонков на другие сети и SMS-сообщений, чем предусмотрено в их тарифе.

Данным предложением могут воспользоваться абоненты, которые обслуживаются на условиях предоплаты, пользуются тарифами «Всё вместе» или контрактными тарифами для физических лиц. Для этого им достаточно иметь оплаченный пакет услуг на месяц/4 недели и отправить запрос на подключение к акции одним из следующих способов:

введя короткий код *222#;

воспользовавшись голосовым меню по номеру 222;

воспользовавшись приложением «Мой Киевстар».

После отправки запроса абонентам в течение дня будет начислен второй пакет услуг без всяких доплат. Например, абоненты с тарифом «Общение без границ» получат дополнительно 3000 МБ трафика и 30 минут для звонков на другие мобильные номера и за границу.

Абоненты предоплаты могут пользоваться дополнительными услугами до следующей даты оплаты по тарифу, а контрактные абоненты и клиенты с тарифами «Всё вместе» – до конца календарного месяца. После истечения срока периода тарификации они смогут снова заказать ещё один дополнительный пакет услуг.

Следует отметить, что данное предложение не распространяется на тарифы для бизнеса и тарифы со специальными условиями: «Киевстар Комфорт 2018», «Профессионал», «Звонки для родителей», «Интернет для родителей», «SIM для устройств», «Smart SIM».