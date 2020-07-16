Новости
До 31 августа «Киевстар» предлагает абонентам вдвое больше услуг за те же деньги

До 31 августа «Киевстар» предлагает абонентам вдвое больше услуг за те же деньги

До 31 августа «Киевстар» предлагает абонентам вдвое больше услуг за те же деньги


Оператор «Киевстар» сообщил о запуске акции для своих клиентов сотовой связи. До 31 августа включительно абоненты могут получить вдвое больше мегабайтов мобильного интернета, минут для звонков на другие сети и SMS-сообщений, чем предусмотрено в их тарифе.

Данным предложением могут воспользоваться абоненты, которые обслуживаются на условиях предоплаты, пользуются тарифами «Всё вместе» или контрактными тарифами для физических лиц. Для этого им достаточно иметь оплаченный пакет услуг на месяц/4 недели и отправить запрос на подключение к акции одним из следующих способов:

  • введя короткий код *222#;
  • воспользовавшись голосовым меню по номеру 222;
  • воспользовавшись приложением «Мой Киевстар».

После отправки запроса абонентам в течение дня будет начислен второй пакет услуг без всяких доплат. Например, абоненты с тарифом «Общение без границ» получат дополнительно 3000 МБ трафика и 30 минут для звонков на другие мобильные номера и за границу.

Абоненты предоплаты могут пользоваться дополнительными услугами до следующей даты оплаты по тарифу, а контрактные абоненты и клиенты с тарифами «Всё вместе» – до конца календарного месяца. После истечения срока периода тарификации они смогут снова заказать ещё один дополнительный пакет услуг.

Следует отметить, что данное предложение не распространяется на тарифы для бизнеса и тарифы со специальными условиями: «Киевстар Комфорт 2018», «Профессионал», «Звонки для родителей», «Интернет для родителей», «SIM для устройств», «Smart SIM».

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить