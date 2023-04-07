Dogecoin упал на 8% после возвращения старого логотипа Twitter – ранее синюю птичку временно «подменял» сиба-ину

Смена логотипа в Twitter, как и ожидалось, оказалась очередной странной прихотью Илона Маска.

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В понедельник пользователи Twitter заметили, что привычный логотип синей птички сменили на изображение сиба-ину – маскота мемной монеты Dogecoin. Илон Маск давно поддерживает криптовалюту, созданную парой инженеров-программистов в 2013 году, а на сайте Tesla этой монетой даже можно оплатить товар. Неудивительно, что ему пришла в голову идея сделать собаку главным изображением в соцсети к 1 апреля.

После обновления логотипа, стоимость Dogecoin резко поднялась на 24%, однако она так же быстро упала на 8% (до 8,2 цента по сравнению с максимальным показателем в более чем 10 центов) после того, как синяя птичка вернулась на свое законное место.

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В настоящее время Маск столкнулся с иском со стороны инвесторов, утверждающих, что миллиардер вовлечен в схему криптопирамиды с использованием доджкоинов и манипулировал их стоимостью с помощью собственных публичных заявлений (например, на момент приобретения Twitter мемная цифровая монета выросла на 100%). Истцы также ссылаются на визит миллиардера в программу Saturday Night Live, где тот назвал монету «аферой», чем спровоцировал ее обвал.