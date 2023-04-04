Прощай, синяя птичка. Twitter получил новый логотип с изображением сиба-ину — мемная монета Dogecoin резко подорожала на 24%

Это похоже на первоапрельскую шутку Маска с опозданием на два дня – логотип Twitter изменился, и теперь вместо привычной синей птички пользователи видят лого с изображением собаки.

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Сам Илон в твите вспомнил свой разговор годичной давности, где один из пользователей Twitter просил его «купить соцсеть» и сменить логотип птички на изображение мемной криптовалюты Dogecoin.

«Как и обещал», — написал миллиардер.

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Dogecoin был создан 6 декабря 2013 года парой инженеров-программистов как шуточная криптовалюта, ссылавшаяся на известный мем с изображением сиба-ину, популярный на то время. Сам Маск часто упоминал монету в своих твитах, а ныне столкнулся с иском инвесторов, которые утверждают, что миллиардер вовлечен в схему криптопирамиды с использованием доджкоинов.

На момент приобретения Маском Twitter мемная цифровая монета выросла на 100%. Очередной рост зафиксировали, когда Илон сообщил, что за товары на сайте Tesla можно рассчитываться доджкоинами. В иске инвесторы также ссылаются на визит миллиардера в программу Saturday Night Live, где тот назвал монету «аферой», чем вызвал ее падение.

«Маск использовал свой пьедестал самого богатого человека в мире, чтобы управлять и манипулировать пирамидной схемой Dogecoin для получения прибыли и развлечения», – говорится в жалобе.

Адвокаты Маска назвали обвинения в иске «выдумкой», а твиты миллиардера – «безобидными».

После смены логотипа Twitter стоимость Dogecoin подскочила с $0,079 до $0,097 доллара США, что является наивысшим значением криптовалюты с ноября прошлого года. В общем рейтинге монета подвинула Cardano с седьмой позиции. Согласно данным CoinMarketCap, рыночная капитализация Dogecoin также выросла на 24%.

Что касается ребрендинга Twitter – непонятно то ли это окончательные изменения, то ли действительно очередная провокация Маска. Теперь обновленный логотип с сиба-ину можно увидеть только в веб-интерфейсе соцсети (если обновлений не видно – просто перейдите в режим частного просмотра), в приложениях его еще нет.