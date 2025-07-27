«Долгая прогулка» Стивена Кинга оживает: режиссер «Голодных игр» показал новый трейлер на Comic-Con

Во время фестиваля Comic-Con 2025 показали новый трейлер к фильму «Долгая прогулка». Это антиутопический хоррор, который снял режиссер «Голодных игр» Фрэнсис Лоуренс. Картина основана на одноименном романе Стивена Кинга 1979 года.

Сюжет фильма разворачивается вокруг группы молодых парней, которые участвуют в ежегодном телешоу — они должны пройти трассу US Route 1 пешком, не останавливаясь и не замедляясь. Любое отклонение приводит к смерти. Победитель получает все, что пожелает, до конца жизни.

«В альтернативном мире, лидеры тоталитарных США ежегодно собирают ребят-подростков со всей страны на жестокое соревнование под названием «Долгая прогулка»: участники должны идти не снижая скорость по заранее определенному маршруту, не имеющему финишной линии. В этой игре на истощение будет только один победитель, а каждому, кто не выдержит — грозит смерть. Как далеко готовы зайти новые участники соревнований — Рэй и Питер, имеющие собственные причины пройти Долгую прогулку?» — говорится в официальном синопсисе ленты.

Новый трейлер дополняет предыдущие кадры и первый трейлер. В новом видео нам демонстрируют, как участники смертельного соревнования постепенно находят общий язык, даже несмотря на то, что это им только навредит. «Говорят, не стоит заводить друзей во время Долгой прогулки», — говорит герой Дэвида Джонсона по имени Пит. — «Но мне вы трое даже нравитесь».

Трейлер намекает на неотвратимую жестокость — участников уничтожают одного за другим, все под пристальным взглядом угрожающего Майора в исполнении Марка Хэмилла. То, что начиналось как хрупкое братство, быстро превращается в атмосферу страха и недоверия.

Кроме Хэмилла и Джонсона, в фильме снялись Купер Хоффман, Гарретт Вейринг, Джошуа Одзик, Чарли Пламмер, Бен Ванг и Джуди Грир.

Режиссер Фрэнсис Лоуренс называет роман «Долгая прогулка» едва ли не своим любимым литературным произведением Стивена Кинга. Ранее в интервью Collider он заявлял, что имел шансы экранизировать историю еще с 2000-х годов.

«Это то, что на самом деле было на моем столе много лет назад, вскоре после того, как я закончил «Константина», как работал над «Я — легенда». Очень хотел его снять, но Фрэнк Дарабонт фактически перенял права. Люди пытались сделать это в течение многих лет, но так и не смогли. Мы просто как бы разгадали это; я работал с Джей Ти Моллнером, он написал отличный черновик. У меня было это время, и мы выбрали нужный сезон для съемок, собрали удивительный актерский состав. Я очень доволен результатом».

Фильм «Долгая прогулка» выйдет в прокат в кинотеатрах Украины 11 сентября 2025 года.

Источник: gamesradar