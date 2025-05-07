Первый трейлер фильма-антиутопии «Долгая прогулка» по роману Стивена Кинга

Вслед за первыми кадрами появился и трейлер фильма «Долгая прогулка» — экранизации одноименного романа Стивена Кинга 1979 года от режиссера «Голодных игр» Фрэнсиса Лоуренса.

В центре истории — антиутопическая Америка, где главным развлечением служит мероприятие под названием «Долгая прогулка» с участием 100 парней-подростков, которое транслируется по телевидению. Участники должны непрерывно идти вдоль маршрута №1, и если они трижды получат предупреждение о слишком медленной походке, то будут расстреляны. Тот, кто выживет и дойдет до финиша, получит крупную сумму денег и «приз» на свой выбор.

«Долгая прогулка» в основном представляется глазами 16-летнего юноши Рэймонда Гаррати (Купер Хоффман) с исследованием ухудшения его физического и психического состояния. Среди остального актерского состава появляются Бен Ван, Джуди Грир, Гарретт Веринг, Роман Гриффин Дэвис, Чарли Пламмер и Дэвид Джонссон. Марк Хэмилл появляется в роли антагониста — майора-психопата, который терроризирует участников шествия и может стереть из вашей памяти все лучшие качества Люка Скайуокера.

Трейлер начинается довольно невинно: на фоне пейзажей природы и звуков гитары нам демонстрируют группу парней, которые сидят в кругу и представляются. Далее они начинают свое шествие, весело перебрасывая мяч по дороге и иногда шутя, однако уже через несколько секунд на видео мы видим, как солдат убивает одного из участников, после того, как у того отказала нога. С этого момента начинается настоящий ад, и серьезность «соревнований» становится кристально очевидной.

Голливуд пытался экранизировать историю на протяжении 40 лет: в 1988 году предложение получил Джордж А. Ромеро; в 2007-м права на экранизацию перешли к режиссеру «Побега из Шоушенка» Фрэнку Дарабонту; а одну из последних попыток предпринял Андре Овредал. В конце концов воплотить эту идею в жизнь удалось лишь ныне — Фрэнсису Лоуренсу, который, кроме «Голодных игр», отметился работой над постапокалиптическим фильмом ужасов «Я — легенда» и триллером «Константин: Повелитель Тьмы».

Сам Лоуренс называет роман едва ли не своим любимым литературным произведением Стивена Кинга и ранее в интервью Collider заявлял, что имел шансы экранизировать историю еще с 2000-х годов.

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«Это то, что на самом деле было на моем столе много лет назад, вскоре после того, как я закончил «Константина», как работал над «Я — легенда». Очень хотел его снять, но Фрэнк Дарабонт фактически перенял права. Люди пытались сделать это в течение многих лет, но так и не смогли. Мы просто как бы разгадали это; я работал с Джей Ти Моллнером, он написал отличный черновик. У меня было это время, и мы выбрали нужный сезон для съемок, собрали удивительный актерский состав. Я очень доволен результатом».

Мировая премьера фильма «Долгой прогулки» назначена на 12 сентября.