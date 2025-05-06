«Голодные игры» во вселенной Стивена Кинга: первые кадры антиутопии «Долгая прогулка», которую Голливуд пытался снять 40 лет

Фрэнсис Лоуренс, известный режиссурой «Голодных игр», снова возвращается к антиутопии и играм на выживание — на этот раз с экранизацией романа Стивена Кинга «Долгая прогулка».

В центре истории — антиутопическая Америка, где главным развлечением служит мероприятие под названием «Долгая прогулка» с участием 100 парней-подростков. Участники должны непрерывно идти вдоль маршрута №1, и если они трижды получат предупреждение о слишком медленной походке, то будут расстреляны. Тот, кто выживет и дойдет до финиша, получит большую сумму денег и «приз» на свой выбор.

Кинг издал роман в далеком 1963 году под псевдонимом Ричард Бахман, и с тех пор Голливуд неоднократно пытался экранизировать историю. В 1988 году предложение получил режиссер Джордж А. Ромеро, а затем, в 2007-м, права на экранизацию перешли к Фрэнку Дарабонту — как видим, удачной была лишь последняя попытка, с Фрэнсисом Лоуренсом, который, кроме «Голодных игр», отметился работой над постапокалиптическим фильмом ужасов «Я — легенда» и триллером «Константин: Повелитель Тьмы».

Главные роли в ленте взяли на себя Чарли Пламмер, Дэвид Джонссон, Купер Хоффман, Бен Ван, Джуди Грир, Марк Хэмилл, Гарретт Веринг и Роман Гриффин Дэвис.

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Первые изображения, опубликованные сайтом Vanity Fair, дают представление о напряженности фильма и явно сигнализируют — в этом антиутопическом мире нет ничего гламурного. Даже облачное небо, кажется, отражает страдания главных героев во время неустанной ходьбы и под наблюдением неумолимых солдат. Больше информации ждем от первого трейлера, который судя по всему не заставит себя ждать.

Напомним, что Лоуренс параллельно работает над приквелом к «Голодным играм», посвященному истории Хеймитча — наставника Катнис Эвердин и победителя юбилейных 50-х соревнований в Панеме. Главную роль взял на себя Джозеф Зада (ранее зрелого персонажа сыграл Вуди Харрельсон), тогда как его девушку Ленор Дав сыграет Уитни Пик. Фильм перенесет историю на 24 года назад и расскажет о пути Хеймитча к победе в играх, которые продвигаются в анонсах как «самые смертоносные», поскольку берут «двойную дань» с округов (в соревнованиях примут участие 48 парней и девушек), и такие, что будут разворачиваться на фоне «трагической любовной истории».