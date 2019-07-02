Долгожданный приход IKEA в Украину: компания запустила украинский сайт и набирает сотрудников в первый магазин в Киеве (открытие — в конце этого года)





Как известно, шведская мебельная компания IKEA готовится к выходу на украинский рынок. Как мы уже отмечали ранее, нынешняя попытка IKEA выйти на украинский рынок является третьей по счету, так что многие до сих пор скептически оценивают шансы на успех, особенно на фоне череды трудностей, сопровождающих это долгожданное событие. Тем не менее, есть высокие шансы, что на этот раз все получится. В настоящее время стало известно, что IKEA запустила региональный сайт для украинских потребителей www.ikea.com/ua и ищет 100 сотрудников в свой первый магазин городского формата в Киеве, который должен заработать в конце этого года. Об этом пишет liga.net со ссылкой на пресс-службу IKEA.

Для обеспечения работы первого магазина в Киеве компания ищет сотрудников отделов продаж и работы с клиентами, логистики и дизайна интерьера. Все доступные вакансии собраны по этой ссылке.

На украинском сайте IKEA рассказывается история бренда, описывается его миссия, культура и принципы. Также в отдельном разделе IКЕА в Україні приводится хронология основных событий, предшествующих открытию магазина. Там же можно узнать, чего ждать от первого магазина IKEA городского формата в Киеве (обещают широкий ассортимент из более 6000 доступных товаров) и прочесть краткое био людей, которые будут курировать развитие бренда в Украине. Увы, раздела с товарами пока на сайте нет.

Развитием IKEA в Украине занимается «IKEA Юго-Восточная Европа», входящая в холдинг IKEA Group (Ingka Holding B.V.). Эта же компания представляет интересы холдинга в Хорватии, Сербии, Румынии и Словении. Ранее «Нова Пошта» подписала пятилетний контракт с IKEA на предоставление логистических услуг в Украине, в том числе хранение и комплектацию (но не доставку) заказов для первого магазина в Киеве.

Первоначально планировалось, что первый магазин IKEA откроется в киевском ТРЦ Ocean Mall на площади около 6000 м2. Но сейчас все указывает на то, что ТРЦ не успеют достроить в этом году. Ранее в сети проскакивала информация, что IKEA изменила планы и хочет четыре небольшие точки выдачи онлайн-заказов. Новые же данные явно указывают, что компания все же планирует открыть полноценный розничный магазин. Будет ли он в ТРЦ Ocean Mall, или в каком-то другом месте, время покажет.

Источник: Liga.net