Доля Windows 11 среди пользователей Steam впервые превысила 20%

Valve опубликовала новый отчет по оборудованию ПК и ПО пользователей Steam — с данным по состоянию на июнь 2022 года. Пожалуй, наиболее интересной тенденцией является стабильный рост популярности Windows 11 среди геймеров: в прошлом месяце доля ОС выросла на 1,64% к предыдущему месяцу и впервые перевалила за 20% (21,23%). Этого результата Windows 11 достигла за 8 месяцев от релиза (5 октября 2021 года).

Интересно, что доля Windows 7 при этом выросла, хотя и несущественно — на 0,6%, до 3,01%. Для сравнения, в декабре доля Windows 11 составляла чуть более 8% — тогда она впервые обошла Windows 7 по популярности на платформе Steam, а в мае Windows 11 откусила уже 19% от геймерского пирога Steam. Первое место пока уверенно удерживает Windows 10 — «десятку» предпочитают 71,26% геймеров (-2,63% к предыдущему месяцу). На OSX играют 2,45%, а доля Linux по-прежнему самая маленькая — 1,18%. Выход портативного игрового ПК Steam Deck из SteamOS 3.0, основанного на базе ArchLinux, пока особо не повлиял на расклад сил. Но Valve недавно нарастила производство компактного игрового ПК, и пообещала увеличение еженедельных поставок более чем вдвое.

В других сегментах пока без особых изменений.

Что касается процессоров, то доля систем с процессорами AMD среди геймеров Steam составляет 31,73%, а Intel предпочитают 68,27%. Такое соотношение сохраняется уже несколько месяцев.

Относительно самых популярных видеокарт по производителю доля AMD составляет 14,8%, а Intel — 9,11%, а NVIDIA контролирует 75,86%. Самыми популярными остаются GPU NVIDIA GeForce GTX 10 серии. Тройка популярнейших видеокарт в Steam представлена ​​моделями GTX 1060, GTX 1650, GTX 1050 Ti. В то же время, четвертое место занимает RTX 2060, а пятое — мобильная GeForce RTX 3060.

Среднестатистический компьютер пользователя Steam сейчас выглядит так:

ОС: Windows 10 64-разрядной версии

ОЗУ: 16 ГБ

CPU: 4-ядерный Intel с частотой от 2,3 до 2,69 ГГц

Графический процессор: NVIDIA GeForce GTX 1060

VRAM: 8 ГБ

Разрешение монитора: 1920х1080 пикселей

Разрешение нескольких мониторов: 3840х2160 пикселей

Язык: английский

Общий объем дискового пространства: более 1 ТБ

VR-гарнитура: Oculus Quest 2

Детальная статистика опубликована на официальном сайте Steam.