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Valve подвоїла обсяг виробництва та постачання Steam Deck

Valve подвоїла обсяг виробництва та постачання Steam Deck

Компанія Valve оголосила, що подвоює кількість консолей Steam Deck, що відправляються замовникам.

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«Виробництво збільшилося, і після сьогоднішнього дня ми випускатимемо більш ніж удвічі більше Steam Deck щотижня!», – йдеться у твіті офіційного акаунту Steam Deck.

Завдяки збільшенню виробництва Valve зможе прискорити відвантаження замовлених консолей, а клієнти, які оформили попередні замовлення, будуть менше нудитися в черзі очікування. 30 червня компанія почне надсилати перші листи замовникам, чия черга доставлення припадає на третій квартал 2022 року. Підтвердити замовлення потрібно протягом 72 годин.

За даними SteamDB, Steam Deck залишалася на вершині чартів Steam протягом 9 з 11 останніх тижнів. У цьому рейтингу відстежуються лідери продажів за доходами. Враховуючи, що Steam Deck коштує від $399, кілька замовлень Steam Deck за доходами можуть дорівнювати великим продажам будь-якої окремої гри. Проте це також вказує на високий попит на портативну ігрову консоль. За даними неофіційного трекера, Valve все ще виконує замовлення першої години, розміщені у Великій Британії на преміальну модель зі сховищем місткістю 512 ГБ. Також компанія все ще виконує замовлення першого дня у США.

Джерело: The Verge


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