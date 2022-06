Valve подвоїла обсяг виробництва та постачання Steam Deck

Компанія Valve оголосила, що подвоює кількість консолей Steam Deck, що відправляються замовникам.

Завдяки збільшенню виробництва Valve зможе прискорити відвантаження замовлених консолей, а клієнти, які оформили попередні замовлення, будуть менше нудитися в черзі очікування. 30 червня компанія почне надсилати перші листи замовникам, чия черга доставлення припадає на третій квартал 2022 року. Підтвердити замовлення потрібно протягом 72 годин.

Hello! Some great news on the production front. We just sent the last batch of Q2 emails, and we’ll start sending Q3 reservation emails on the 30th.

Production has picked up, and after today we'll be shipping more than double the number of Steam Decks every week! pic.twitter.com/kAHE0zRrV7

— Steam Deck (@OnDeck) June 27, 2022