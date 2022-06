Кризис на рынке криптовалют вынуждает майнеров продавать сотни видеокарт на аукционах в прямом эфире

Из-за того, что криптовалюты Bitcoin и Ethereum стремительно теряют в цене, майнеры вынуждены избавляться от видеокарт, которые ранее использовались для получения прибыли.

Майнеры и владельцы интернет-кафе теперь массово продают видеокарты, использовавшиеся в добыче криптовалют. Устройства теперь продаются на аукционах в прямом эфире, где такие модели, как NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, можно приобрести за $300–400. Хотя закупались видеокарты, как правило, по более высокой цене.

GPU flood is here.

Chinese miners and South Asian ecafes now dismantling their mining rigs and putting cards up for auction on livestreams.

3060 Ti's going for $300-$350 US … pic.twitter.com/kphmIt7vZw

— Hassan Mujtaba (@hms1193) June 21, 2022