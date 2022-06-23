Кризис на рынке криптовалют вынуждает майнеров продавать сотни видеокарт на аукционах в прямом эфире

Из-за того, что криптовалюты Bitcoin и Ethereum стремительно теряют в цене, майнеры вынуждены избавляться от видеокарт, которые ранее использовались для получения прибыли.

Майнеры и владельцы интернет-кафе теперь массово продают видеокарты, использовавшиеся в добыче криптовалют. Устройства теперь продаются на аукционах в прямом эфире, где такие модели, как NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, можно приобрести за $300–400. Хотя закупались видеокарты, как правило, по более высокой цене.

GPU flood is here. Chinese miners and South Asian ecafes now dismantling their mining rigs and putting cards up for auction on livestreams. 3060 Ti's going for $300-$350 US … pic.twitter.com/kphmIt7vZw — Hassan Mujtaba (@hms1193) June 21, 2022

Это вынужденный шаг со стороны майнеров. Дело в том, что из-за существенного падения цены Ethereum окупаемость инвестиций теперь исчисляется годами, а не месяцами, как ранее. Таким образом, перед майнерами, которые надеялись на лёгкую и быструю прибыль, теперь стоит выбор: продать свои видеокарты как можно скорее, чтобы вернуть хотя бы часть вложений, или продолжать майнить в надежде, что стоимость криптовалюты снова возрастёт.

Но ожидание – не лучший выбор в нынешних условиях. Это связано с тем, что в скором времени криптовалюта Ethereum откажется от концепции Proof-of-Work в пользу Proof-of-Stake. Это позволит существенно снизить энергопотребление сети и ускорить проведение транзакций. Но в то же время это лишит смысла майнинг. Таким образом, на получение прибыли от майнинга осталось всего несколько месяцев.

Потому многие майнеры выбирают путь продажи видеокарт и стараются избавиться от сотен устройств как можно скорее. И сейчас на китайских аукционах можно легко найти модели NVIDIA GeForce RTX 2060 или RTX 3060 Ti по цене существенно ниже рекомендованных значений. Правда, покупка таких устройств сопряжена с риском, так как они интенсивно использовались в майнинге в режиме 24/7. В то же время в Европе сейчас уже можно приобрести новые видеоарты по ценам, близким к рекомендованным.

Источник: videocardz