Дополнение для Cyberpunk 2077 на Луне — в сеть попали «космические» файлы со взлома CD Projekt 2021 года

Пользователь 4chan поделился ресурсами Cyberpunk 2077, которые происходят со взлома CD Projekt в 2021 году. Файлы могут свидетельствовать о вырезанном контенте или отмененном DLC, события которого происходят на Луне.

Первоначальное сообщение описывает изображения как имеющие отношение к отмененному DLC. Лунное дополнение должно было изображать новую корпоративную войну, но уже вне Земли. Автор сравнивает его масштаб с дополнением Witcher 3 «Кровь и вино». Эту интерпретацию, а также происхождение изображений следует воспринимать критически, масштаб контента, который включает новую карту, отдельную от основной, делает предположение не таким уж фантастическим.

Макет карты указывает на то, что площадь Луны должна была составлять шесть квадратных километров. В локации должны были быть области «База NC» «HR Settlement» и «Наркологическая лаборатория». Названия файлов содержат слова moon, cosmodrome, bomb_crater и тому подобное. В утечке также есть файлы различных зон и зданий. Также присутствуют два изображения ранних версий Догтауна с Phantom Liberty.

Лунные колонии и интриги корпораций там, занимают важное место в истории мира Cyberpunk. Персонажи аниме «Киберпанк: Бегущие по краю» и дополнения м стремятся сбежать туда, происхождение игры включает в себя убийство членов Европейского космического агентства и т. Д. Космическая тема обсуждалась в спекуляциях о потенциальных DLC или продолжении Cyberpunk.

Впрочем, в конце прошлого года режиссер CD Projekt Red Игорь Саржинский сказал, что команда никогда не рассматривала возможность создания DLC для Cyberpunk 2077 после окончания основной игры, поэтому лунная локация, скорее всего, является ее вырезанным контентом.

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Источники: PC Gamer, Insider Gaming