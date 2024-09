Дорога ярости: водитель Chevrolet Silverado украл эвакуатор и разбил собственное авто вместе с несколькими соседними

В минувшую пятницу в Бруклине, Нью-Йорк, произошел разрушительный и одновременно забавный инцидент с Chevrolet Silverado. Владелец, пытаясь спасти авто от эвакуации, натворил много бед.

Водитель эвакуатора пытался оттянуть Chevrolet от двери, которую он заблокировал. Владелец пикапа после ссоры с городским служащим прыгнул в эвакуатор и начал собственную дорогу ярости, не менее эпичную, чем фильм о Безумном Максе.

Видео сцены начинается именно тогда, когда водитель эвакуатора и владелец Chevrolet начинают словесную перепалку. В этот момент Silverado наполовину оторвался от земли, но эвакуаторщик не закрепил его на платформе. Он перестал этим заниматься, поскольку владелец Chevrolet начал угрожать и толкать его. После стычки последний украл эвакуатор и начал сеять хаос и разрушения.

В приступе гнева он, кажется, забыл, что водительская дверь его Silverado все еще открыта. В пути дверь постоянно сталкивается с машинами, которые припаркованы рядом, разрушая их и сам пикап «Безумного Макса». Более того, когда эвакуатор поворачивает, пикап выпадает с него, а движение продолжается.

Man getting his pickup truck towed assaults tow truck driver, steals tow truck, then violently drags his own vehicle away slamming it into carspic.twitter.com/WPWbqtpWAL

— Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) September 7, 2024