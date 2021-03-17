Дослідження: За рік карантину в України відкрилося на 20% менше підприємств і на 5% менше ФОП [інфографіка]





У березні минув рік відтоді, як українському бізнесу довелося пристосовуватися до нової карантинної реальності. Аналітики сервісу YouControl дослідили, як саме вплинула пандемія на відкриття або закриття компаній та в яких секторах.

В 2020 році в Україні відкрилося майже 54 тисячі нових юридичних осіб, відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців і громадських формувань осіб (ЄДР). Це на 20% менше, ніж у докризовому 2019-му, коли розпочало роботу понад 67,5 тисяч підприємств. Трохи менше, ніж третина, вказали місцем реєстрації місто Київ – понад 15 з половиною тисяч. Слідом із великим відривом ідуть традиційні центри бізнесу: Дніпропетровщина, Одещина, Львівщина, Харківщина та Київщина без врахування столиці. На ці регіони припадає третина від усіх нових юросіб – майже 18 тисяч. Найменша кількість новачків – на Луганщині. Там почали працювати у 2020-му трохи менше як півсотні підприємств різних форм організації. Дані Криму не досліджувались.

Найбільше новостворених юросіб обрали основним видом діяльності комплексне обслуговування об’єктів – простіше кажучи, ЖЕКів, ОСББ та інших обслуговуючих фірм. Їх в Україні з’явилося майже 3,5 тисяч. Після проведеної у 2016 році реформи сфери житлово-комунальних послуг кількість таких підприємств щороку впевнено тримає лідерство. На другому місці за розповсюдженістю – неспеціалізована оптова торгівля. Саме ця галузь привабила понад 3,2 тисячі юросіб. А загалом у галузі оптової торгівлі різними товарами зареєструвалася майже п’ята частина від усіх компаній, які відкрилися у 2020-му. Закрилося ж юридичних осіб значно менше, ніж можна було очікувати з огляду на буремний 2020-й. За весь рік припинило своє існування лише трохи більше 10 тисяч юросіб. Це на третину менше, ніж у докризовому 2019-му, коли їх ліквідували понад 15 тисяч.

У фізичних осіб-підприємців (ФОП) динаміка дещо інша. У 2020 році розпочали свою роботу понад 247,5 тисяч ФОПів. Це майже на 5% менше, ніж у 2019-му, коли їх відкрилося майже 261,7 тисяч. Найбільша кількість фізосіб-підприємців протягом 2020 р. зареєструвалася у Києві. Лідерами також є традиційні бізнес-регіони (Харківщина, Львівщина, Одещина, Дніпропетровщина). Найменша – на Луганщині та Кіровоградщині, де розпочали роботу лише 2 760 та 4 690 ФОП відповідно.

Найбільше ФОП зареєструвалося у лютому – понад 31 тисяча. А от квітень – перший місяць після впровадження карантину – показав значний спад: ризикнули стати на бізнес-доріжку лише 8 549 осіб. Це найнижчий показник за останні 4 роки. Втім, до кінця 2020-го не спостерігалося значного спаду, і щомісяця реєструвалося близько 15-20 тисяч нових підприємців. А от закрилося ФОПів на 16% більше, ніж у 2019-му – 232 тисячі проти 199,8 тисяч. І з них більш ніж десята частина припинили свою діяльність у Києві. При цьому, серед бізнес-регіонів негативну динаміку – тобто співвідношення між відкритими та закритими ФОП у 2020-му – продемонстрували лише Дніпропетровщина та Одещина. Решта регіонів залишилися у «плюсі».

Падіння кількості зареєстрованих ФОП у 2020-му експерти пов’язують зокрема і з карантинними обмеженнями. Втім, якщо орієнтуватися на очікування бізнесу, скорочення могло бути більш значним. До того ж значної ваги під час локдауну набрали так звані сервіси доставки, які часто оформлюють своїх кур’єрів як ФОП із надання інших послуг. Активізувались сервіси із доставки продуктів, де контрагентами виступають роздрібні торговельні точки.

Джерело: YouControl