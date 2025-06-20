Эксперт по рискам: «Лучше посоветовать татуировать лицо, чем учиться программировать»

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Аналитик рисков сейчас не стал бы советовать детям учиться программировать. Если речь идет о рисках, это прежде всего ИИ, который фактически уничтожает низкоквалифицированный кодинг.

В эпизоде шоу Real Time with Bill Maher на HBO эксперт Ян Бреммер обсудил влияние ИИ на развитие программирования. По его мнению, искусственный интеллект сделал фактически ненужными некоторые должности так называемых «белых воротничков» и довольно быстро продвинулся по карьерной лестнице программиста. Некоторые из кодеров-людей уже оказался из-за этого в тупике.

«Всего пять лет назад самым умным советом для детей было учиться программировать. Сейчас это буквально худший совет, чем сделать татуировку на лице. Хуже, чем учиться программировать, ничего не придумаешь», — говорит Бреммер.

В последнем отчете о рынке труда Федеральная резервная система в Нью-Йорке обнаружила, что среди выпускников колледжей, которые специализировались на компьютерных науках или компьютерной инженерии, уровень безработицы выше, чем среди тех, кто изучал журналистику, политологию и даже английский язык. Студенты, специализирующиеся на компьютерных науках, получили седьмое место в топе безработных с 6,1%, а специалисты по компьютерной инженерии — третье, с 7,5%. По сравнению с общим уровнем безработицы среди выпускников в 5,8%, это действительно плохой результат.

Поэтому, пожалуй, полезным советом будет изучать искусственный интеллект? Как написал ИТ-бизнесмен Джо Прокопио в колонке журнала Inc в начале этого года, этот совет, вероятно, такой же неэффективный в долгосрочной перспективе, как и учиться программировать.

«Мы уже непреднамеренно создали класс «талантов в области искусственного интеллекта», которые знают, как программировать с помощью GitHub Copilot. Это не приведет к созданию лучшего кода для лучших приложений и лучших результатов в бизнесе».

Есть один вопрос: если никто не будет учиться на программиста или даже вайб-кодингу — кто займет старшие руководящие должности, если не будет младших? Не приближаемся ли мы медленно к состоянию, когда в конце концов, вынужденно, ИИ будет управлять всем?

Источник: Futurism

Раздел Технологии выходит при поддержке

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