“Java, Javascript и C#”: Рейтинг наиболее популярных языков программирования у украинских IT-специалистов по версии DOU.UA

Профильный IT-ресурс DOU.UA провел очередной вопрос, посвященный популярности языков программирования у украинских специалистов. В этот раз в опросе приняло участие более 7000 человек, 90% из которых проживает в Украине. Согласно полученным данных, тройка лидеров осталась неизменной – это Java, Javascript и C#, но при этом в десятку самых используемых впервые вошли Go и TypeScript.

Если говорить о динамике за последние годы, то видно, что последние два года доля лидера рейтинга Java заметно сокращается. Возможно, это связано с развитием альтернативных JVM языков, а может быть, и с альтернативами самой JVM. JavaScript по-прежнему растет, но темпы его роста значительно замедлились. Впрочем, общая картинка поменяется, если вспомнить, что TypeScript является расширением JavaScript – тогда становится понятно, что суммарные темпы роста JavaScript/TypeScript остаются теми же. Доля C# медленно снижается, а вот доля Python растет, он уже однозначно закрепил статус доминирующей платформы в Data Science.

Самое примечательное в полученных результатах – резкое возрастание роли Go. С одной стороны, легкий порог вхождения сделал свое дело, разработчики «почувствовали» вкус высокоуровневой поддержки конкурентности, с другой — наличие встроенных средств для организации структурированного RPC. Сейчас можно сказать, что Go занял свою нишу. Еще более примечателен рост использования TypeScript – тут хорошо видно, как распространение языка начинается с фреймворка: так как новая версия Angular написана на TypeScript, проекты, использующие Angular, тоже начали переходить на этот язык.

Переход iOS разработки на Swift был достаточно предсказуем: если в прошлом году Swift использовала примерно половина iOS-разработчиков, то в этом году таких уже три четверти (76%). Доля Scala за год осталась практически без изменений, немного выросло использование C, а еще более примечательно возрастание доли Kotlin практически с нуля до почти 1%. Вероятно, это связано с тем, что Google приняла его официальным языком разработки в Android. И последняя новость, статистически незначимая, но приятная для функциональных разработчиков – в этот раз в двадцатку наиболее используемых языков попал Clojure.

«Индекс предпочтения» демонстрирует относительное количество пользователей языка, которые для следующего проекта в своей области выберут его же. Как видим, Swift и Kotlin стали практически безальтернативным выбором для iOS и Android соответственно. Следующий предпочитаемый язык — Go, а затем уже фавориты предыдущих лет: Scala, C#, Clojure. Языки, которые пользователи предпочитают не использовать в следующих проектах – Groovy, Objective-C, 1C, Apex.

Большая часть опрошенных (52%) точно планируют изучить какой-то новый язык программирования в следующем году, но треть (30%) еще не уверена в этом. Фаворит изучения 2018 года — Python, также будут смотреть на Go, TypeScript, Kotlin. Есть люди, еще не знакомые с Java и JavaScript.

По-прежнему большинство респондентов (57%) собираются осваивать новый язык самостоятельно с помощью книг и документации, не прибегая к курсам. Онлайн-курсы будут смотреть 30%, а к помощи офлайн-курсов с преподавателями прибегнут 8%. Главный дополнительный язык — JavaScript, также активно используется Unix Shell. Как и прежде, возросла доля процедурных расширений SQL (PL-SQL и T-SQL) и добавился TypeScript.

№ Язык Доля рынка Изменения Основной Дополнительный Свои проекты Индекс удовлетворенности 1 Java 20.67 -2.7 1429 945 1544 0.63 2 JavaScript 16.54 1143 3609 2322 0.61 3 C# 14.11 975 557 1083 0.77 4 PHP 13.05 902 700 1053 0.60 5 Python 9.76 +1 675 1174 1150 0.69 6 C++ 4.96 343 566 614 0.59 7 Swift 3.4 +1.16 235 161 306 0.86 8 Ruby 2.97 205 230 249 0.60 9 Go 2 +1.2 140 293 370 0.85 10 TypeScript 2 +1.75 139 917 522 0.64 11 Scala 1.55 107 179 184 0.77 12 C 1.4 96 354 244 0.28 13 1C 1.12 78 50 52 0.18 14 Objective-C 1 -0.79 73 285 147 0.18 15 Kotlin +0.7 64 243 210 0.86 16 PL-SQL 68 894 153 0.22 17 T-SQL 55 780 209 0.24 18 Pascal/Delphi 40 88 129 0.3 19 Perl 21 97 35 0.3 20 Clojure 20 31 71 0.75

Если проанализировать возраст разработчиков в зависимости от языка, то окажется, что самая молодая “тусовка” — по-прежнему у Kotlin (медианный возраст — 24 года), у Java-разработчиков (27 лет), а также у Go и Scala (28 и 29 лет соответственно). Самые взрослые традиционно разработчики на Pascal/Delphi, тут медианный возраст превышает 37 лет.

При анализе зависимости между языком и опытом работы видно, что в большинстве люди приходят в программирование через JavaScript (и немного R, наверное работая с Data mining). А вот Perl, Pascal/Delphi (и, вероятно, в недалеком будущем — PL/SQL) — потенциальная область риска.

Доля разработчиков с опытом работы от года и меньше впервые за последние 7 лет начала снижаться из чего можно сделать вывод, что либо замедлился рост индустрии, либо она перешла мы переходим в состояние зрелости, либо за новичками не успевает система образования.

Полная версия данного исследования доступна на сайте DOU.UA по следующей ссылке.

Источник: DOU.UA