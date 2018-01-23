“Java, Javascript и C#”: Рейтинг наиболее популярных языков программирования у украинских IT-специалистов по версии DOU.UA
Профильный IT-ресурс DOU.UA провел очередной вопрос, посвященный популярности языков программирования у украинских специалистов. В этот раз в опросе приняло участие более 7000 человек, 90% из которых проживает в Украине. Согласно полученным данных, тройка лидеров осталась неизменной – это Java, Javascript и C#, но при этом в десятку самых используемых впервые вошли Go и TypeScript.
Если говорить о динамике за последние годы, то видно, что последние два года доля лидера рейтинга Java заметно сокращается. Возможно, это связано с развитием альтернативных JVM языков, а может быть, и с альтернативами самой JVM. JavaScript по-прежнему растет, но темпы его роста значительно замедлились. Впрочем, общая картинка поменяется, если вспомнить, что TypeScript является расширением JavaScript – тогда становится понятно, что суммарные темпы роста JavaScript/TypeScript остаются теми же. Доля C# медленно снижается, а вот доля Python растет, он уже однозначно закрепил статус доминирующей платформы в Data Science.
Самое примечательное в полученных результатах – резкое возрастание роли Go. С одной стороны, легкий порог вхождения сделал свое дело, разработчики «почувствовали» вкус высокоуровневой поддержки конкурентности, с другой — наличие встроенных средств для организации структурированного RPC. Сейчас можно сказать, что Go занял свою нишу. Еще более примечателен рост использования TypeScript – тут хорошо видно, как распространение языка начинается с фреймворка: так как новая версия Angular написана на TypeScript, проекты, использующие Angular, тоже начали переходить на этот язык.
Переход iOS разработки на Swift был достаточно предсказуем: если в прошлом году Swift использовала примерно половина iOS-разработчиков, то в этом году таких уже три четверти (76%). Доля Scala за год осталась практически без изменений, немного выросло использование C, а еще более примечательно возрастание доли Kotlin практически с нуля до почти 1%. Вероятно, это связано с тем, что Google приняла его официальным языком разработки в Android. И последняя новость, статистически незначимая, но приятная для функциональных разработчиков – в этот раз в двадцатку наиболее используемых языков попал Clojure.
«Индекс предпочтения» демонстрирует относительное количество пользователей языка, которые для следующего проекта в своей области выберут его же. Как видим, Swift и Kotlin стали практически безальтернативным выбором для iOS и Android соответственно. Следующий предпочитаемый язык — Go, а затем уже фавориты предыдущих лет: Scala, C#, Clojure. Языки, которые пользователи предпочитают не использовать в следующих проектах – Groovy, Objective-C, 1C, Apex.
Большая часть опрошенных (52%) точно планируют изучить какой-то новый язык программирования в следующем году, но треть (30%) еще не уверена в этом. Фаворит изучения 2018 года — Python, также будут смотреть на Go, TypeScript, Kotlin. Есть люди, еще не знакомые с Java и JavaScript.
По-прежнему большинство респондентов (57%) собираются осваивать новый язык самостоятельно с помощью книг и документации, не прибегая к курсам. Онлайн-курсы будут смотреть 30%, а к помощи офлайн-курсов с преподавателями прибегнут 8%. Главный дополнительный язык — JavaScript, также активно используется Unix Shell. Как и прежде, возросла доля процедурных расширений SQL (PL-SQL и T-SQL) и добавился TypeScript.
|№
|Язык
|Доля рынка
|Изменения
|Основной
|Дополнительный
|Свои проекты
|Индекс удовлетворенности
|1
|Java
|20.67
|-2.7
|1429
|945
|1544
|0.63
|2
|JavaScript
|16.54
|1143
|3609
|2322
|0.61
|3
|C#
|14.11
|975
|557
|1083
|0.77
|4
|PHP
|13.05
|902
|700
|1053
|0.60
|5
|Python
|9.76
|+1
|675
|1174
|1150
|0.69
|6
|C++
|4.96
|343
|566
|614
|0.59
|7
|Swift
|3.4
|+1.16
|235
|161
|306
|0.86
|8
|Ruby
|2.97
|205
|230
|249
|0.60
|9
|Go
|2
|+1.2
|140
|293
|370
|0.85
|10
|TypeScript
|2
|+1.75
|139
|917
|522
|0.64
|11
|Scala
|1.55
|107
|179
|184
|0.77
|12
|C
|1.4
|96
|354
|244
|0.28
|13
|1C
|1.12
|78
|50
|52
|0.18
|14
|Objective-C
|1
|-0.79
|73
|285
|147
|0.18
|15
|Kotlin
|+0.7
|64
|243
|210
|0.86
|16
|PL-SQL
|68
|894
|153
|0.22
|17
|T-SQL
|55
|780
|209
|0.24
|18
|Pascal/Delphi
|40
|88
|129
|0.3
|19
|Perl
|21
|97
|35
|0.3
|20
|Clojure
|20
|31
|71
|0.75
Если проанализировать возраст разработчиков в зависимости от языка, то окажется, что самая молодая “тусовка” — по-прежнему у Kotlin (медианный возраст — 24 года), у Java-разработчиков (27 лет), а также у Go и Scala (28 и 29 лет соответственно). Самые взрослые традиционно разработчики на Pascal/Delphi, тут медианный возраст превышает 37 лет.
При анализе зависимости между языком и опытом работы видно, что в большинстве люди приходят в программирование через JavaScript (и немного R, наверное работая с Data mining). А вот Perl, Pascal/Delphi (и, вероятно, в недалеком будущем — PL/SQL) — потенциальная область риска.
Доля разработчиков с опытом работы от года и меньше впервые за последние 7 лет начала снижаться из чего можно сделать вывод, что либо замедлился рост индустрии, либо она перешла мы переходим в состояние зрелости, либо за новичками не успевает система образования.
Полная версия данного исследования доступна на сайте DOU.UA по следующей ссылке.
Источник: DOU.UA