DOU.UA: Сколько зарабатывают украинские IT-разработчики [инфографика]





Украинский профильный ресурс DOU.UA напомнил, что анализирует рынок IT-зарплат с 2005 года и опубликовал очередной рейтинг зарплат украинских разработчиков ПО. Представители ресурса отметили, что за это время в IT-области появились десятки новых направлений и профессий, поэтому с текущего года они делят свое исследование на три отдельные аналитические статьи: зарплаты разработчиков, зарплаты тестировщиков и зарплаты других технических и нетехнических специалистов.

Очередной «зарплатный опрос» проходил с 3 июня по 3 июля, в нем приняли участие 11 439 респондентов, из них 5950 девелоперов. К разработчикам авторы рейтинга относят Software Engineer, TechLead и System Architect. Все зарплаты указаны в долларах США (по курсу межбанка), чистыми (после уплаты налогов).

Для начала, традиционно, краткий портрет участников опроса. Топ-7 городов среди разработчиков тот же, что и в среднем по рынку: Киев (41%), Харьков (15%), Львов (13%), Днепр (7%), Одесса (5%), Винница (4% ) и Запорожье (2%). Удаленно среди программистов работает только 3,5% респондентов, 48% Senior Software Engineers и 43% System Architects живет в Киеве, среди Junior разработчиков таких 34%.

Женщин-разработчиков всего 7%, в среднем по рынку доля женщин в IT составляет 20%. Средний возраст разработчиков — 27 лет, в среднем украинским девелоперам от 25 до 30 лет. Если смотреть на распределение по опыту, то медианный возраст Junior — 23 лет, Middle — 26 и Senior — 30.

В стартапах в основном программируют на JavaScript, PHP и Python. Среди тех, кто работает удаленно, топ-3 языков — JavaScript, PHP, Java. Суммарная популярность языков программирования выглядит следующим образом:

Последние три года зарплаты разработчиков демонстрируют положительную динамику. Средняя зарплата Senior разработчика за год выросла на $180, Middle — на $300, а Junior — на $50. Если сравнить с 2014 годом, то за пять лет зарплаты Senior-специалистов увеличились на $600, Middle — на $400, а вот зарплата Junior наоборот уменьшилась на $50.

В Киеве Junior-разработчик может рассчитывать на $750, тогда как в Днепре средняя зарплата начинающих — $600. Также в Днепре и самая низкая средняя зарплата у Senior, если сравнивать с топ-5 городов, — $3400 против $3900 в Киеве и $3500 в Харькове и Львове. Если сравнивать средние зарплаты по языкам программирования, то самая низкая зарплата у Junior SQL — $610, а самая высокая к Senior Scala — $4500.

Далее указаны средние зарплаты по основным языках программирования, включая Java, C#/.NET, C++, PHP, Python, Ruby, JavaScript и т.д.

Полная версия рейтинга зарплат украинских разработчиков доступна по следующей ссылке.

Источник: DOU.UA