Портрет украинского IT-специалиста 2019 года по версии DOU.UA [инфографика]

Украинское издание DOU.UA провело очередной опрос среди украинских «айтишников» (в этом году поучаствовало 9387 человек) и составило обновленный «Портрет IT-специалиста».

Итак, средний возраст украинского IT-специалиста почти не изменился по сравнению с прошлым годом. Молодые (до 25 лет) работают разработчиками и нетехническими специалистами (HR, PR, Sales), а специалистов в возрасте от 35 лет больше среди топ-менеджеров, сисадминов и ПМ-ов. Доля женщин выросла незначительно — всего на 1%, при этом каждая третья женщина относится к категории Junior, а Senior-специалисток только 12%, и это в два раза меньше, чем мужчин.

Как и в прошлом году, 67% IT-специалистов живут в Киеве, Харькове и Львове. Доля Киева уменьшилась на 3% за год и на 5% с 2016 года. А количество специалистов в Львове наоборот выросло с 12% до 15%.

Более половины респондентов — разработчики, женщин среди разработчиков 11%, тогда как среди тестировщиков и ПМ-ов их по 38%. Если говорить о других специальностях, то 6% участников опроса занимают нетехнические должности (HR, PR, Sales), 5% — другие технические специалисты и по 3% у сисадминов, бизнес-аналитиков и дизайнеров.

Если сопоставить возраст и опыт респондентов, то лишь 1% IT-специалистов в возрасте от 30 лет имеют опыт в IT меньше года. Чаще всего «айтишники» в прошлом году приходили в IT в возрасте 21-25 лет — таких 6%. В среднем разработчики и тестировщики имеют опыт от 3 до 5 лет. В Киеве работают более опытные разработчики, чем в Харькове, Львове и Днепре — у последних доля девелоперов с опытом до 2 лет составляет 42%, 45% и 48% соответственно.

Распределение по рангам остается неизменным: в Киеве доля джуниоров составляет 22%, в то время как во Львове она достигает 33%. Также Киев — единственный украинский город, в котором доля Senior-специалистов превышает Junior. 10% Senior-специалистов за свою карьеру работали только в одной компании, как и большинство Junior-ов. Middle специалисты в среднем насчитывают по два-три работодателя, Senior и Lead — три-четыре.

На вопрос, почему именно IT, ответ ожидаемый. Женщины в два раза чаще мужчин одной из причин выбора IT называют open-minded коллектив (39% против 20%). Высокие зарплаты интересуют женщин и мужчин почти в одинаковой степени — 60% и 64% соответственно. При этом 70% джуниоров выбрали IT из-за высокого дохода, а вот среди сеньоров и тимлидов таких только 53%.

При выборе новой работы IT-специалисты руководствуются зарплатой, интересом к задачам и возможностью профессионального роста. Последний аспект больше всего интересует именно Junior-специалистов (72%) и снижается с получением более высоких должностей: среди Middle специалистов дальнейшая карьера волнует 63%, а среди Senior и Lead — 51%.

87% женщин в IT имеют диплом о высшем образовании, тогда как мужчин с дипломом — 82%. Однако женщины реже имеют ВО, связанное с программированием (41% против 61% у мужчин). Также среди разработчиков 16% специалистов, имеющих непрофильные дипломы — экономика, менеджмент и тому подобное. Среди тестировщиков таких 39%.

Личные особенности украинских IT-специалистов собраны в следующей галерее:

С полной версией исследования «Портрет IT-специалиста» 2019 года можно ознакомиться по следующей ссылке, прошлогоднее исследование можно найти здесь.

Источник: DOU.UA