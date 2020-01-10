DuckDuckGo оказался самым популярным поисковиком среди пользователей Android в ЕС





После того, как ЕС постановил, что Google должна предложить пользователям Android выбор поисковой системы и браузера, компания реализовала такую возможность. Окно выбора появилось у пользователей в середине прошлого года. А теперь Google подвела итоги и рассказала о самых популярных альтернативных поисковых системах в каждой стране ЕС.

Очевидный победитель – поисковый сервис DuckDuckGo, ориентированный на конфиденциальность. Он стал лучшим выбором почти во всех странах ЕС, кроме Великобритании. В это стране лидером оказался Bing, который даже не входит в тройку лидеров ни в одной другой стране ЕС.

На втором месте по популярности оказалась мета-поисковая система Info.com, специализирующаяся на поиске по социальным сетям. Также часто пользователи отдавали предпочтение таким поисковым сервисам, как PrivacyWall, Qwant и «Яндекс». Полный списое предпочтений по каждой стране представлен ниже.

Страна Победители Австрия DuckDuckGo, GMX, Info.com Бельгия DuckDuckGo, Info.com, Qwant Болгария DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall Хорватия DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall Чехия DuckDuckGo, Info.com, Seznam Дания DuckDuckGo, Givero, Info.com Эстония DuckDuckGo, Info.com, «Яндекс» Финляндия DuckDuckGo, Info.com, «Яндекс» Франция DuckDuckGo, Info.com, Qwant Германия DuckDuckGo, GMX, Info.com Греция DuckDuckGo, Info.com, Qwant Венгрия DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall Исландия DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall Ирландия DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall Италия DuckDuckGo, Info.com, Qwant Латвия DuckDuckGo, Info.com, «Яндекс» Лихтенштейн DuckDuckGo, Info.com, Qwant Литва DuckDuckGo, Info.com, «Яндекс» Люксембург DuckDuckGo, Info.com, Qwant Мальта DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall Нидерланды DuckDuckGo, GMX, Info.com Норвегия DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall Польша DuckDuckGo, Info.com, «Яндекс» Португалия DuckDuckGo, Info.com, Qwant Республика Кипр DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall Румыния DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall Словакия DuckDuckGo, Info.com, Seznam Словения DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall Испания DuckDuckGo, Info.com, Qwant Швеция DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall Великобритания Bing, DuckDuckGo, Info.com

На текущий момент экран выбора альтернатив сервисам Google появляется при первом запуске Play Store. Однако, начиная с марта этого года, этот экран станет частью первоначальной настройки устройства.

Также следует пояснить, как формируется экран выбора альтернативных поисковых систем. Google предлагает размещение сервисов на аукционной основе. Каждая поисковая система может участвовать в аукционе для конкретной страны. На экране выбора представлены четыре поисковых сервиса: те три системы, которые предложат наибольшие ставки, а также собственный поисковик Google. Эти поисковые системы располагаются на экране выбора в случайном порядке. Вероятно, Bing встречается только в одной стране потому, что не делал ставки для других стран, помимо Великобритании.

Источник: gsmarena