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DuckDuckGo оказался самым популярным поисковиком среди пользователей Android в ЕС

DuckDuckGo оказался самым популярным поисковиком среди пользователей Android в ЕС

DuckDuckGo оказался самым популярным поисковиком среди пользователей Android в ЕС


После того, как ЕС постановил, что Google должна предложить пользователям Android выбор поисковой системы и браузера, компания реализовала такую возможность. Окно выбора появилось у пользователей в середине прошлого года. А теперь Google подвела итоги и рассказала о самых популярных альтернативных поисковых системах в каждой стране ЕС.

Очевидный победитель – поисковый сервис DuckDuckGo, ориентированный на конфиденциальность. Он стал лучшим выбором почти во всех странах ЕС, кроме Великобритании. В это стране лидером оказался Bing, который даже не входит в тройку лидеров ни в одной другой стране ЕС.

На втором месте по популярности оказалась мета-поисковая система Info.com, специализирующаяся на поиске по социальным сетям. Также часто пользователи отдавали предпочтение таким поисковым сервисам, как PrivacyWall, Qwant и «Яндекс». Полный списое предпочтений по каждой стране представлен ниже.

СтранаПобедители
АвстрияDuckDuckGo, GMX, Info.com
БельгияDuckDuckGo, Info.com, Qwant
БолгарияDuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall
ХорватияDuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall
ЧехияDuckDuckGo, Info.com, Seznam
ДанияDuckDuckGo, Givero, Info.com
ЭстонияDuckDuckGo, Info.com, «Яндекс»
ФинляндияDuckDuckGo, Info.com, «Яндекс»
ФранцияDuckDuckGo, Info.com, Qwant
ГерманияDuckDuckGo, GMX, Info.com
ГрецияDuckDuckGo, Info.com, Qwant
ВенгрияDuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall
ИсландияDuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall
ИрландияDuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall
ИталияDuckDuckGo, Info.com, Qwant
ЛатвияDuckDuckGo, Info.com, «Яндекс»
ЛихтенштейнDuckDuckGo, Info.com, Qwant
ЛитваDuckDuckGo, Info.com, «Яндекс»
ЛюксембургDuckDuckGo, Info.com, Qwant
МальтаDuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall
НидерландыDuckDuckGo, GMX, Info.com
НорвегияDuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall
ПольшаDuckDuckGo, Info.com, «Яндекс»
ПортугалияDuckDuckGo, Info.com, Qwant
Республика КипрDuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall
РумынияDuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall
СловакияDuckDuckGo, Info.com, Seznam
СловенияDuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall
ИспанияDuckDuckGo, Info.com, Qwant
ШвецияDuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall
ВеликобританияBing, DuckDuckGo, Info.com

 

На текущий момент экран выбора альтернатив сервисам Google появляется при первом запуске Play Store. Однако, начиная с марта этого года, этот экран станет частью первоначальной настройки устройства.

DuckDuckGo оказался самым популярным поисковиком среди пользователей Android в ЕС

Также следует пояснить, как формируется экран выбора альтернативных поисковых систем. Google предлагает размещение сервисов на аукционной основе. Каждая поисковая система может участвовать в аукционе для конкретной страны. На экране выбора представлены четыре поисковых сервиса: те три системы, которые предложат наибольшие ставки, а также собственный поисковик Google. Эти поисковые системы располагаются на экране выбора в случайном порядке. Вероятно, Bing встречается только в одной стране потому, что не делал ставки для других стран, помимо Великобритании.

Источник: gsmarena

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