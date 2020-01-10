DuckDuckGo оказался самым популярным поисковиком среди пользователей Android в ЕС
После того, как ЕС постановил, что Google должна предложить пользователям Android выбор поисковой системы и браузера, компания реализовала такую возможность. Окно выбора появилось у пользователей в середине прошлого года. А теперь Google подвела итоги и рассказала о самых популярных альтернативных поисковых системах в каждой стране ЕС.
Очевидный победитель – поисковый сервис DuckDuckGo, ориентированный на конфиденциальность. Он стал лучшим выбором почти во всех странах ЕС, кроме Великобритании. В это стране лидером оказался Bing, который даже не входит в тройку лидеров ни в одной другой стране ЕС.
На втором месте по популярности оказалась мета-поисковая система Info.com, специализирующаяся на поиске по социальным сетям. Также часто пользователи отдавали предпочтение таким поисковым сервисам, как PrivacyWall, Qwant и «Яндекс». Полный списое предпочтений по каждой стране представлен ниже.
|Страна
|Победители
|Австрия
|DuckDuckGo, GMX, Info.com
|Бельгия
|DuckDuckGo, Info.com, Qwant
|Болгария
|DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall
|Хорватия
|DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall
|Чехия
|DuckDuckGo, Info.com, Seznam
|Дания
|DuckDuckGo, Givero, Info.com
|Эстония
|DuckDuckGo, Info.com, «Яндекс»
|Финляндия
|DuckDuckGo, Info.com, «Яндекс»
|Франция
|DuckDuckGo, Info.com, Qwant
|Германия
|DuckDuckGo, GMX, Info.com
|Греция
|DuckDuckGo, Info.com, Qwant
|Венгрия
|DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall
|Исландия
|DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall
|Ирландия
|DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall
|Италия
|DuckDuckGo, Info.com, Qwant
|Латвия
|DuckDuckGo, Info.com, «Яндекс»
|Лихтенштейн
|DuckDuckGo, Info.com, Qwant
|Литва
|DuckDuckGo, Info.com, «Яндекс»
|Люксембург
|DuckDuckGo, Info.com, Qwant
|Мальта
|DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall
|Нидерланды
|DuckDuckGo, GMX, Info.com
|Норвегия
|DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall
|Польша
|DuckDuckGo, Info.com, «Яндекс»
|Португалия
|DuckDuckGo, Info.com, Qwant
|Республика Кипр
|DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall
|Румыния
|DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall
|Словакия
|DuckDuckGo, Info.com, Seznam
|Словения
|DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall
|Испания
|DuckDuckGo, Info.com, Qwant
|Швеция
|DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall
|Великобритания
|Bing, DuckDuckGo, Info.com
На текущий момент экран выбора альтернатив сервисам Google появляется при первом запуске Play Store. Однако, начиная с марта этого года, этот экран станет частью первоначальной настройки устройства.
Также следует пояснить, как формируется экран выбора альтернативных поисковых систем. Google предлагает размещение сервисов на аукционной основе. Каждая поисковая система может участвовать в аукционе для конкретной страны. На экране выбора представлены четыре поисковых сервиса: те три системы, которые предложат наибольшие ставки, а также собственный поисковик Google. Эти поисковые системы располагаются на экране выбора в случайном порядке. Вероятно, Bing встречается только в одной стране потому, что не делал ставки для других стран, помимо Великобритании.
Источник: gsmarena