«Душит инновации» и «незаконно обходит защиту»: Nintendo объяснила блокировку эмулятора Dolphin в Steam

Несколько месяцев назад команда разработчиков эмулятора Dolphin (эмулирует работу GameCube и Wii на ПК) сообщила о намерении выпустить программу Steam. Но на днях она вынуждена была отказаться от своих предыдущих планов.

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В сообщении на сайте разработчиков Dolphin говорилось, что запуск эмулятора в Steam был «отложен на неопределенный срок». Причиной тому, по словам Valve, стало требование Nintendo, которая указала на незаконный обход методов защиты и нарушение DMCA (Digital Millennium Copyright Act — Закон об авторском праве в цифровую эпоху).

Как правило считается, что эмуляторы сами по себе являются законными. А незаконным является использование образов ПЗУ игр, защищенных авторским правом. Однако недавно было высказано предположение, что Dolphin может быть исключением, поскольку он включает криптографический ключ Wii Common Key, используемый для расшифровки игры. Вероятно, Nintendo ссылалась на этот факт, утверждая, что использование Wii Common Key в эмуляторе означает, что эмулятор активно обходит меры защиты от пиратства.

В заявлении для Kotaku представитель Nintendo отметил, что компания намерена защищать труд создателей игр:

«Nintendo стремится защищать тяжелую работу и творчество инженеров и разработчиков видеоигр. Этот эмулятор незаконно обходит меры защиты Nintendo и запускает нелегальные копии игр. Использование нелегальных эмуляторов или нелегальных копий игр вредит развитию и, в конечном счете, сдерживает инновации. Nintendo уважает права интеллектуальной собственности других компаний и, в свою очередь, ожидает, что другие будут делать то же самое».

Разработчик и эксперт по эмуляции Modern Vintage Gamer прокомментировал эту ситуацию. Он заявил, что использование Wii Common Key – это «большой промах для Dolphin», так как Nintendo может оспаривать использование принадлежащей ей интеллектуальной собственности. Она уже сделала это в Steam, но может не ограничиваться этим сервисом.

«Я немного удивлен, что это приводит только к удалению Dolphin на неопределенный срок в Steam, а не фактического репозитория GitHub, потому что, опять же, такие вещи — это большое нет».

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Nintendo недавно отправила в GitHub несколько запросов на удаление, связанных с DMCA, чтобы ограничить распространение эмулятора Switch.

Источник: videogameschronicle