Новости Новости 21.05.2024 в 13:00 comment views icon
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Двое студентов хакнули миллионы стиральных машин, чтобы бесплатно стирать белье

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Ігор Шелудченко

Автор новостей

Двое студентов Калифорнийского университета в Санта-Крузе нашли в системе безопасности стиральных машин уязвимости, которые позволяют бесплатно стирать белье.

Об этом рассказанный TechCrunch.

Двое студентов, Александр Шербрук и Яков Тараненко, использовали API, чтобы удаленно управлять стиральными машинами компании CSC ServiceWorks.

CSC ServiceWorks — довольно крупная компания. Имеет более миллиона прачечных и торговых автоматов, которые работают в колледжах, многоквартирных домах, прачечных и т. Д. В США, Канаде и Европе.

Студенты предупредили компанию об уязвимости еще в январе. Но CSC ServiceWorks просто тихо уничтожила их фальшивые миллионы.

Именно отсутствие ответа побудило их рассказать другим об этих уязвимостях.

Уязвимость кроется в API, который используется мобильным приложением CSC Go. Шербрук и Тараненко обнаружили, что серверы CSC можно обманом заставить принять команды, которые изменяют баланс их счетов, поскольку любые проверки безопасности выполняются программой на устройстве пользователя и автоматически доверяются серверам CSC.

Также есть доступный список команд, который позволяет подключаться ко всем стиральным машинам онлайн.

Часто исследователи безопасности обнаруживают эти дыры в безопасности и сообщают о них, прежде чем они могут быть использованы в дикой природе. Но это не поможет, если ответственная за них компания не отвечает за них.


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