Двое студентов хакнули миллионы стиральных машин, чтобы бесплатно стирать белье

Двое студентов, Александр Шербрук и Яков Тараненко, использовали API, чтобы удаленно управлять стиральными машинами компании CSC ServiceWorks.

CSC ServiceWorks — довольно крупная компания. Имеет более миллиона прачечных и торговых автоматов, которые работают в колледжах, многоквартирных домах, прачечных и т. Д. В США, Канаде и Европе.

Студенты предупредили компанию об уязвимости еще в январе. Но CSC ServiceWorks просто тихо уничтожила их фальшивые миллионы.

Именно отсутствие ответа побудило их рассказать другим об этих уязвимостях.

Уязвимость кроется в API, который используется мобильным приложением CSC Go. Шербрук и Тараненко обнаружили, что серверы CSC можно обманом заставить принять команды, которые изменяют баланс их счетов, поскольку любые проверки безопасности выполняются программой на устройстве пользователя и автоматически доверяются серверам CSC.

Также есть доступный список команд, который позволяет подключаться ко всем стиральным машинам онлайн.