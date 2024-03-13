«Дикое разочарование»: техменеджер говорит, что интернет «стагнирует», как и исследование космоса после 1970-х годов

Во вторник исполнилось 35 лет с момента, когда известный ученый-математик Тим Бернерс-Ли представил свое видение того, что впоследствии станет известным как «Всемирная паутина». В то же время главный технический директор Akamai Роберт Блюмоф считает, что после прорыва и развития, интернет сейчас находится в состоянии стагнации.

«Следующие 35 лет могут быть диким разочарованием», — сказал Блюмоф в интервью CNBC на прошлой неделе.

Он сравнил текущее состояние интернета с аэрокосмической промышленностью 1970-х годов, инновации в которой остановились после выпуска Boeing 747 и первой посадки на Луне.

«Все это было в 60-х и 70-х годах», — отметил Блюмоф. «Если бы кто-то заснул в 1975 году, а затем проснулся и посмотрел на аэрокосмическую сферу сегодня, он был бы безумно разочарован».

Блюмоф говорит, что вполне возможно, что мир движется в том же направлении с телекоммуникациями.

«Возможно, мы исчерпали крутую кривую инноваций», — сказал он. «Возможно, эта кривая прошла мимо нас. Возможно, мы направляемся к плато. Закон Мура не действует».

Единственное, в чем Блюмоф видит развитие на сегодня, это ИИ. По его словам технология может достичь значительных успехов в ближайшее десятилетие с появлением генеративных алгоритмов. Однако даже тогда искусственному интеллекту, возможно, придется сделать шаг назад, прежде чем прыгнуть далеко вперед.

В то же время Блюмоф упоминает и опасность моделей ИИ, в частности в том, что касается нарушения авторских прав.

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